El paro de actores en Hollywood complicaría algunos estrenos clave

El 27 de junio, los actores miembros de SAG enviaron una carta interna a las autoridades del gremio, entre los que se encuentra la presidenta Fran Drescher, la actriz de “La niñera”, pidiéndoles que no se conformaran con nada que no fuese “un acuerdo transformador”. En suma, el 98 % de sus miembros aprobó la decisión de ir al paro en caso de que sus demandas no fueran atendidas.



Otra película cuyo lanzamiento podría ser afectado por la medida de fuerza es "Napoleón", la biopic de Napoleón Bonaparte que marca el reencuentro entre el director Ridley Scott y el actor Joaquin Phoenix, a 23 años del estreno de "Gladiador".