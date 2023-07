El líder de Rolling Stones, Mick Jagger, y la increíble "satisfacción" de llegar a los 80

Pero, indudablemente, Mick Jagger anota su nombre entre las más grandes figuras que dio el rock por todo lo que fue representando a lo largo de una trayectoria que comenzó a forjarse, precisamente, cuando de adolescente tuvo un fortuito encuentro en una estación de tren con Richards, un viejo compañero de la primaria.

Bastó que ambos descubrieran que compartían la pasión por el blues norteamericano para que se iniciara una historia que pareciera no tener fin, ni dar signos de ocaso inminente.

Jagger fue la cara visible de la banda que cargó de sexualidad a la música juvenil de la primera mitad de los '60, con sus endemoniadas lecturas del blues; el mismo grupo que concentró todo el peligro que los mayores veían en el rock.

Cuando casi nadie se movía demasiado en el escenario, Jagger creó una especie de manual de estilo para los frontman; y cuando muchos cantantes buscaban agradar al más amplio rango etario, no tuvo problemas en encarnar a una suerte de hijo de Lucifer que seducía almas inocentes.

En tiempos de revolución sexual, fue un conspicuo amante que supo encantar a nivel masivo con sus característicos labios y su forma de bailar; y en épocas donde el rock y el consumo de drogas eran sinónimos, no ocultó su placer por las sustancias prohibidas. El documental “Crossfire Hurricane”, de 2012, que retrata la primera década de la banda, es un testimonio visual de ello.

Jagger fue uno de los blancos de las redadas del comando anti-drogas que persiguió a rockeros ingleses en esos años y mantuvo sonados romances, incluso con novias de sus propios compañeros de banda.

