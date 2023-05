El circo llega al teatro: acrobacias, música y una historia para reflexionar

“Los artistas de Circo Lumiere son músicos y tocan algún instrumento, además de ser comediantes y hacer varias disciplinas de circo. Yo quería hacer un espectáculo que combinara todo esto”, dijo en charla con La Capital Tato Villanueva. “La idea del órgano tubular tiene que ver con algo que vi en un viaje”, relató. “Yo estaba en Guadalajara, en México, y ahí hay una iglesia gótica increíble con un órgano de este tipo. Me impactó la belleza del instrumento, lo veía como una pieza arquitectónica. Entonces se me ocurrió trabajar con ese elemento como escenografía, porque además da la posibilidad de ser desarmado, y cada tubo se puede manipular en malabares y tiene una sonoridad particular. Juntos hicimos toda una investigación con estos elementos de caño que llevó un año de trabajo”, afirmó.