El chef Christian Petersen habló de su noviazgo con una mujer 25 años menor: "Sé que me va a dejar"

“Para mí, todo lo contrario (de lo que se piensa), lo más difícil es que es joven . Obvio que me encanta que sea una bomba, un colágeno, pero eso es lo que menos me importa”, contó, a corazón abierto, mientas los otros invitados lo escuchaban sorprendidos y con enorme atención.

“Mi mayor dolor es que yo sé que me va a dejar. Me voy a morir antes, me va a tener que ayudar... Tiene entre 28 y 29 años”, cerró, mientras los presentes le decían que disfrute de su relación antes de pensar ese tipo de cosas.

Quién es Sofía, la novia del cocinero Christian Petersen

Christian y Sofía Zelaschi se conocieron en El gran premio de la cocina. Y comenzaron una relación en plena pandemia.

“Siempre me encantó cómo cocinaba… Un año y medio después de su participación me enteré de que yo también le parecía divertido y que quería trabajar con nosotros. La llamé para hacer una producción de unos eventos que tenía y para que me ayudara con la apertura de mi nuevo restaurante. Empezamos a trabajar juntos y terminamos saliendo”, le contó Christian Petersen a Teleshow.

Y a revista Caras que “la verdad que la diferencia de edad no es un tema, tenemos una relación donde siempre nos divertimos, simple y tranquila. Muchos creen que el amor es sentir morir, apasionarse, y esas cosas. Yo creo que lo más lindo del amor es sentirse libre, tranquilo y confiado…”.