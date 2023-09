Desmienten los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

No hay reconciliación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: él visitó a su ex cuñado mientras ella está en España.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se reconciliaron. La pareja anunció conjuntamente su separación en redes a principios de agosto, después de dos años de vínculo. En los últimos días, el futbolista hizo una visita a la casa familiar de su ex y levantó sospechas de una posible vuelta.

Sin embargo, Ángel de Brito se encargó de desmentir la posibilidad de un regreso, o siquiera de un reencuentro entre los ex novios. Según afirmó a través de sus redes, el futbolista fue a encontrarse con su ex cuñado: “No hay reconciliación. De Paul ayer fue a desayunar con Fran Stoessel en la casa de los padres. Tini no vive ahí hace mucho y no estaba tampoco”.