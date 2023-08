Dani Umpi llega con sus "Canciones" a la Feria del Libro

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Umpi (@dani_umpi)

“Cícero dice algo muy interesante: que la letra de una canción, además de ser letra, puede ser cualquier otra cosa. No lo dice exactamente así, pero bueno, es más o menos esa idea. Es heterotélica, no tiene un fin en sí misma, no tiene por qué tenerlo”, escribe Umpi en uno de los tres textos breves que preceden a las letras en sí y anticipa la posibilidad de libro. Y efectivamente, en algunos casos resulta imposible que la melodía no aparezca de fondo y marque el pulso de lectura. En otros, las palabras se imponen y generan otro ritmo.

Esos textos, casi ensayísticos, sobre las canciones y su proceso creativo se titulan “Las canciones leídas”, “Las canciones fermentando” y “Las canciones comentadas”. Allí, Umpi reflexiona sobre los orígenes y génesis de su cancionero, lo llena de referencias, de otras canciones de otros artistas, y de arquetipos. Según contó, la idea es que fuera un sólo texto que funcionara a modo de prólogo, pero aparecieron esas tres puertas de entrada al tema y decidió dejarlas todas.



Uno de esos arquetipos sobre los que Dani vuelve para pensar cómo nacen y qué hacen las canciones (las suyas en particular pero no exclusivamente), es el del duende: una figura que está en la tierra, que mueve cosas de lugar y propone un acertijo, un juego, una trampa.

“Mi formación es primordialmente de artista plástico. Entonces eso me lleva a siempre estar conceptualizando, pensando un marco más teórico para mi obra. Eso a los músicos quizás no les pasa”, explicó Umpi sobre esta búsqueda. “Hace mucho vengo pensando en esto del duende, de este arquetipo, para pensarme como artista. Y esto fue cambiando, en otra época me pensaba más desde la figura del bufón”, explicó.





Dani Umpi En "Canciones", las letras de los temas de Dani Umpi se transforman en otra cosa: poemas.



“Lo del duende me gustó porque yo soy mucho de anotar frases, de marcar libros, de cortar papelitos, de hacer playlists. Es como un instinto de clasificar todo, que no tengo diagnosticado. Por suerte me pasa con conceptos o imágenes y no con cosas, porque si no sería un acumulador. Y esa acción, esa intervención yo la asocio a lo duendil, esto de mover cosas de lugar y acomodar”, sumó.

Otra semilla de las canciones son los apuntes, a los que Dani caracteriza como “fermentos” en los textos introductorios de “Canciones”: “Siempre ando con un cuadernito y anoto, tengo esa práctica muy incorporada. También en una época hacía registros de voz con un mp3. Todo eso hace que de pronto cuente con un material que queda en el tiempo. Entonces eso permite retomar después, dejar que las ideas, que las observaciones, que todo eso fermente. Le da otro tiempo a lo procesos, una maceración”, indicó el artista.

En los textos, Umpi multiplica las referencias a quienes considera grandes letristas y jerarquiza una formación musical a base de hits. En este sentido, nombra, entre muchos otros, a personalidades como Shakira, Taylor Swift o Lady Gaga, grandes figuras del pop que no suelen ser legitimadas por su labor como autoras de letras, sino por otros méritos. “No lo tengo estudiado, pero para mí es raro que eso no haya cambiado mucho. Yo creo que de fondo hay algo de misoginia, porque por ejemplo con el trap les costó menos reconocer algunas cosas. Con el pop en particular esto no cambió casi nada”, opinó el uruguayo en relación a esto.

¿Y cómo se presenta un libro de canciones? Con música, claro. Por eso, este sábado 5 a las 19, Dani estará en la Feria del Libro para compartir el proyecto, con show en vivo incluido. Y, por supuesto, hay canciones nuevas que no están en el libro, porque sólo se puede contener parcialmente a un artista tan prolífico y versátil. En 2023, Umpi lanzó “Guazatumba”, un disco de nueve temas, producido por Dr. Taba.

En el marco su regreso a Rosario, Dani habló sobre su vínculo con la ciudad: "Tiene algo que no sé qué es que me recuerda a Montevideo, algo que no puedo explicar. Quizás la gente, la ciudad, algo que me resulta muy familiar. Siempre que voy a algún evento, a cantar o a alguna visita, quisiera estar más tiempo. La voy conociendo fragmentada, voy conociendo distintos lugares, me los olvido, los confundo. Lo que me deja tranquilo es que voy a seguir vinculado porque siempre algo me vuelve a llamar”, contó.

Finalmente, expresó su admiración por los artistas rosarinos: “Me hace sentir súper cómodo la actividad cultural de Rosario, porque son artistas que dialogan. En Uruguay es más cerrado, y yo siento que los artistas de allá son más abiertos y se proyectan más hacia afuera. Es algo de lo que tenemos que aprender, no sólo yo. Es una forma de manejarse que a mí me parece bastante ejemplar, siempre son muy buenos, muy disciplinados”, cerró Umpi.