Comenzó el rodaje de "El Eternauta", ícono de la novela gráfica argentina

Sobre el inicio del rodaje, que tiene lugar desde hoy en diversas locaciones y sets de Buenos Aires, el director de “Pizza, birra, faso”, “Okupas” y “Un gallo para Esculapio” compartió su visión para la serie.

“Para mí «El Eternauta» representa a mi viejo trayéndome los fascículos semanales de los cómics. Creo que fue de las primeras cosas que leí completas en mi vida, a los 10 años, y tuvo una profunda influencia en mi manera de entender la ficción hecha en mi país”, afirmó a la prensa Stagnaro.

“La sensación que me dejó esa primera lectura -continuó- me acompañó toda la vida y, de alguna manera, tuvo una gran influencia en lo que hice después? en donde la ciudad es una presencia viva, casi como un personaje más”.

Además, dijo creer que “parte del encanto” de hacer esta producción es “entender cómo atravesar la dificultad técnica que implica construir el mundo en que sucede”: “Esto será un reto inusual para nuestra industria y eso es algo que personalmente me motiva mucho porque siento que puede establecer un precedente para que luego ya no sea tan difícil encarar este tipo de proyectos en nuestro país”.

79174583.jpeg Darín y Carla Peterson (centro) junto a parte de los intérpretes.

Stagnaro aseguró que su acercamiento a la adaptación será la de “serle fiel a ese niño lector que se asomó a la historia por primera vez, tratar de reconstruir la emoción genuina de vivir una aventura en la esquina de tu barrio y la construcción de ese gran héroe argentino que es Juan Salvo”.

Por su parte, Matías Mosteirin, productor ejecutivo de K&S Films, agregó: “Producir «El Eternauta» es un enorme desafío, técnico y artístico, y conlleva una gran responsabilidad, por eso estamos trabajando con los mejores, con profesionales argentinos de enorme talento y con un gran autor y director como lo es Bruno. Hace años trabajamos en el desarrollo de este proyecto para asegurarnos que estuviera a la altura de la calidad de la obra”.

También se explayó Martín M. Oesterheld, nieto del autor de la obra original, quien participa como consultor creativo de esta serie, y habló del “verdadero desafío para todo el medio audiovisual argentino” que implica la propuesta: “Ciencia ficción con mirada local, desde este Hemisferio Austral que también forma parte del planeta, diría mi queridísimo abuelo”, sostuvo.

El Eternauta.jpg El dibujo original de 1957.

La intención de llevar a “El Eternauta” a las pantallas (grande y chica) fue un proyecto que pasó por varias manos, pero fueron dos las personas que más cerca estuvieron de concretar el proyecto. Adolfo Aristarain en varias ocasiones mostró su entusiasmo por dirigir una versión del cómic, y en una entrevista concedida en 1998 al diario La Nación se refirió a este tema: “No llegué a hacer el guión porque siempre hubo problemas con los derechos y creo que los sigue habiendo. Además creo que el problema es otro: es una película muy cara y donde no hay plata en serio no se puede hacer. Y terminás haciéndola con los yanquis, con lo cual hacés una película de ellos cuando la base de «El Eternauta» es muy porteña. Cuando me metí con el proyecto mandé una traducción a los Estados Unidos. Era el momento en que había salido «V-Invasión Extraterrestre», y ellos me contestaron que era igual a «V»”, explicó.

Pasaron varios años hasta que “El Eternauta” volvió a sonar con fuerza como un proyecto cinematográfico. En 2008, Lucrecia Martel fue convocada para dirigir una adaptación en la que tentativamente iba a participar la productora de Pedro Almodóvar. Sin perder tiempo, la responsable de “La ciénaga” comenzó a trabajar en el título. “Hice el esfuerzo de adaptar la historia, junto con otra gente, con mucho fervor. Comparadas con ese entusiasmo, la decisión de los productores de no hacerla fue miserable”, dijo la directora.

La historieta se publicó originalmente por entregas a partir de 1957 en la revista “Hora Cero Semanal”. La trama se centra en una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población y la resistencia de sobrevivientes en Buenos Aires. Su protagonista es Juan Salvo, el Eternauta, quien en un ejercicio de metaficción narra lo sucedido ante Oesterheld. La novela gráfica incluye referencias metafóricas a la historia argentina y nombra lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, donde se desarrollan furiosos combates, como la avenida General Paz, Plaza Italia y el estadio de River.

También se nombrana la glorieta o pabellón en las Barrancas de Belgrano, la Plaza del Congreso, donde los “Ellos” situaran su base de operaciones y la Plaza Italia, donde se encuentra la estación de subte Plaza Italia, por donde escapan los personajes. Otras locaciones de la novela con la estación Canning, la actual Scalabrini Ortiz, que cambió su nombre en 1974 junto con el de la calle homónima, así como la Plaza del Congreso, donde se sitúa el cuartel general de la invasión.