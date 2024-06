Alián Devetac, el actor entrerriano que brilla en Netflix

“Para nosotros era raro que hicieran un casting en Paraná para una película. Fueron a la escuela de mi amigo, porque estaban buscando chicos que estuvieran terminando la secundaria, y terminé yendo con él. Primero no quería saber nada pero llegué y me dieron un formulario. Yo siempre fui muy tímido, pero pensé que estaría bueno probar”, narró Alián en diálogo con La Capital.

: terminó viajando a Berlín para acompañar el lanzamiento de la película en uno de los festivales más prestigiosos del mundo y con una nominación a los premios Cóndor de Plata en la categoría Revelación Masculina.

“A partir de ahí, entré en el radar de las castineras y empecé a trabajar de esto. Pero no era algo constante. Uno estaba a la expectativa y te llamaban cada tanto, así que seguí con lo mío que es la música”, contó Alián. Como actividad principal, sostuvo sus cargos como profesor de música en distintos niveles e hizo malabares para integrar a esa vida las oportunidades que aparecían para actuar. Por ejemplo, destacó que “El otro hermano” de Adrián Caetano (basada en la novela “Bajo este sol tremendo” de Carlos Busqued y estrenada en 2017), se filmó en verano, durante el receso escolar, por lo que no tuvo que renunciar a su otro trabajo para interpretar a Danielito.



En esa época, no había auto-castings (una modalidad instalada en la pandemia en la que los actores graban sus propios videos de postulación, sin necesidad de presencialidad), por lo que Devetac tenía que viajar a Buenos Aires seguido para probarse en algún proyecto. Cuando todo se volvió demasiado, renunció a la docencia y trabajó en la verdulería de su familia, que le permitía otra flexibilidad.

El camino a la serie furor de Netflix

En 2021, se mudó a Buenos Aires y por incentivo de su novia Ornella, decidió dar algunos pasos hacia la profesionalización en la actuación: buscó una representante, hizo un book de fotos y un reel, y activó sus redes sociales. Trabajaba como barman cuando le llegó la propuesta de hacer el casting para interpretar a uno de los villanos en “Secuestro del Vuelo 601”. “Era algo inusual, distinto a lo que venía haciendo, porque era para otro país y para Netflix. Así que mi representante, Vero Elizalde, me dijo que le preste atención, y yo lo encaré distinto desde el principio”, recordó el actor sobre el comienzo del proyecto que marcaría su carrera.

Después de pasar la etapa de auto-casting, lo convocaron a una segunda instancia presencial junto a Valentín Villafañe, quien terminó interpretando a Borja, el otro secuestrador. “Ernesto Villegas, el director de casting, nos hizo mucho el aguante y yo estoy super agradecido con él. Se ve que nos vio con muchas ganas, además de que le habíamos gustado a los directores colombianos, y estuvimos siete horas haciendo escenas juntos”, contó Devetac.

image - 2024-05-30T143632.408.jpg Alián Devetac junto a su colega Valentín Villafañe, interpretando a Solano y Borja en “Secuestro del Vuelo 601”, la serie éxito de Netflix

La colaboración con su colega fue clave desde esos primeros pasos para que ambos pudieran quedarse con los roles protagónicos. “Con Valentín habíamos coincidido una vez en un proyecto anterior, pero no nos conocíamos y en ese momento teníamos que parecer hermanos. Así que entre toma y toma, hablamos mucho, para ir generando intimidad. Ahora somos super amigos”, aseguró Alián. La última etapa fue con los directores colombianos a través de Zoom, y otra vez fueron siete horas de trabajo, pasando escenas con las correcciones y sugerencias de los cineastas.

La serie se filmó durante cuatro meses en Colombia. “Fue surrealista. Estar ahí era una película en sí misma. Yo lo disfruté muchísimo, desde el minuto cero. Con haber firmado contrato y estar en Colombia, yo sentía que ya había ganado. Pero después, nunca había trabajado en una producción con tantos recursos. Y el equipo, los actores de allá, eran todos muy grosos. No había extras, eran todos profesionales arriba del avión. Aprendí un montón”, compartió Devetac sobre la experiencia del rodaje.

Tanto “El Toro” Solano como Borja tienen una particularidad de registro, que fue un desafío para Alián: son paraguayos haciéndose pasar por colombianos (e interpretados por argentinos). “Era un código de actuación diferente. Yo nunca había hecho un acento así que practiqué mucho, estaba todo el día hablando así. Tenía la ventaja de que eran paraguayos que se hacían pasar por colombianos, entonces no tenía que ser perfecto, sino ser algo medio híbrido”, remarcó el actor sobre este punto en particular.

Por otro lado, destacó la intensidad y el compromiso físico que demandó la interpretación (de un secuestro de 60 horas, con máxima tensión constante) y el vínculo que tuvo que construir con el personaje. “A priori es un villano, pero tiene toda una historia. Cuando a uno le toca un personaje así, no puede juzgarlo. Tenés que hacer el trabajo de entender sus motivos, inventar las partes que no sabés de su historia para saber por qué está en este presente que cuenta la serie”, explicó.

Para Alián, participar de “Secuestro del Vuelo 601” fue “una bendición” que le permitió dedicarse finalmente de forma exclusiva a la actuación y dar un salto de popularidad. “También me pasó ahora que me reconozcan en la calle. El otro día bajé a buscar un delivery y me reconocieron. O me mandan mensajes por Instagram desde todo el mundo, Japón, India, Canadá, y también obvio de Colombia, Brasil, Argentina”, apuntó Devetac.

Por estos días, Alián está filmando para Netfix la serie "Atrapados" de Miguel Cohan y Hernán Goldfrid, con Soledad Villamil y Juan Minujín. Además, está armando la estrategia de lanzamiento de su música. “Todos los días hago música. Me encanta componer. Siempre hay un momento del día en que agarro la guitarra o el teclado, o me pongo a producir, que es algo que me gusta mucho”, cerró el actor.