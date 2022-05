Ya están a la venta las entradas para ver a Marc Anthony en agosto en la Argentina

Se podrán adquirir como máximo 6 boletos por transacción. Está prohibido el ingreso a menores de 3 años y de esa edad en adelante pagan entrada. Los menores de 14 años deben ingresar acompañados por un adulto.

Marc Anthony - Pa'lla Voy (Official Video)

Desde la organización informaron que los usuarios de silla de ruedas y sus acompañantes abonan el 100% del valor correspondiente al sector de la entrada adquirida. Esto aplica únicamente para personas en silla de ruedas.

El espectáculo del 28 de agosto tendrá como protagonista Pa’lla Voy, que le da nombre a su último álbum, a la canción insignia y al tour por Latinoamérica. De este nuevo disco también interpretará Gimme some more, El que te amaba, Amor no tiene sexo, Nada de nada, Si fuera fácil, No se quita y Yo le mentí, entre otras. Tampoco faltarán los clásicos y grandes éxitos musicales como Vivir Mi Vida, Tu Amor Me Hace Tanto Bien y De Vuelta Pa’ La Vuelta.

Para su última producción discográfica, Marc Anthony recurrió a la frescura de compositores jóvenes que trabajan en su propia compañía discográfica, pero manteniendo la esencia de su estilo personal y su voz tan característica, además del amor y el desamor como tema central de sus composiciones. El álbum reúne nueve canciones maduradas durante la pandemia: “tuve tiempo de absorber estas canciones de una manera diferente, más tiempo para enamorarme de las canciones y trabajar en ellas”, explicó el artista de 53 años.

El seis veces ganador del GRAMMY® y el Latin GRAMMY® recientemente se convirtió en el primer artista de su género en recibir una “6 veces Diamond RIIA Certification” por su álbum 3.0 y fue reconocido con su tercer Guinness Records. Asimismo, sus giras “Vivir Mi Vida”, “Cambio de Piel”, “Full Circle”, “Legacy” y The OPUS Tour, han sido incluidas en las “Global Top Grossing Concert Tours Lists”.