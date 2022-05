Definen si destituyen o no al juez santafesino que liberó a un presunto violador porque "usó preservativo"

El procurador encontró, que en sólo tres años, Mingarini realizó resoluciones donde la falta de perspectiva de género es una constante, y la sospecha sobre las víctimas de violencia sexual se repite.

En el artículo 88 de la Constitución provincial se indica que “los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones”. Pero la falta de conocimiento y aplicación de las normas internacionales y los razonamientos alejados de la doctrina jurídica, para el Procurador, justifican que se evalúe el accionar del magistrado como de "mal desempeño". Y así lo dejó en claro Barraguirre en las 73 páginas de su acusación.

En la jornada de este martes se escucharán los alegatos de la acusación y los de la defensa, por espacio de unos 25 minutos cada parte. Habrá espacio para la réplica. Y luego los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, más el senador Armando Traferri (en representación del Senado), el diputado Maximiliano Pullaro ( por diputados) y los representantes de los colegios de abogados de Rafaela y Reconquista tendrán diez días para resolver cual será el destino profesional del juez Mingarini, quien fue suspendido el 7 de septiembre pasado.

Baraguirre analizó once medidas cautelares y sentencias en las que Mingarini, contradiciendo obligaciones constitucionales y convenciones de derechos humanos vigentes, desestimó pericias médicas y psicológicas incluso de niñas y niños.

Mingarini fue denunciado en junio de 2021 por veinte legisladoras provinciales, la Mesa de Ni Una Menos de la ciudad de Santa Fe, la Asociación Civil Palabras y la Multisectorial de Mujeres de la capital provincial.

La denuncia se originó porque el magistrado decidió la libertad de un acusado de violación apelando a que había usado un preservativo. De todo modos, la situación de Mingarini no es ùnica: tiene como antecedente la destitución del juez Nicolás Muse Chemes, en 2012. La por entonces diputada provincial Alicia Gutiérrez lo acusó de haber faltado al deber de proteger a niñas víctimas de abuso sexual.

Las relaciones de Malgarini

“No puedo relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”, había dicho el juez sosteniendo un planteo que ni la defensa del agresor se había animado a hacer.

El caso en cuestión es el de una mujer del norte de la ciudad de Santa Fe quien denunció a un albañil que trabaja frente a su casa, ingresó a su domicilio y la abusó sexualmente. Ante la policía, la víctima había dicho “Me violaron”.

Luego, de acuerdo a la presentación que hizo la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Celeste Minitti, se desprendió del informe psicológico que le realizó una profesional de la salud mental a la denunciante que “la víctima se encuentra orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones en la memoria, ni alteraciones sensoperceptivas y que además a lo largo de su relato se pueden registrar varios momentos de angustia en relación a que iba contando lo sucedido”. Así lo dejó en claro en junio pasado el diario web santafesino "Periódicas".

Cabe destacar que en el Código Penal (artículo 119) ni en ninguna ley en general, se exige que las víctimas de violencia sexual demuestren algún grado de resistencia o comportamiento particular ante un ataque. Sí está penado, y hay antecedentes, sobre transgredir el consentimiento de las personas.

Pero Malgarini en su argumentación técnico legal prácticamente creó una ley universal, al decir que alguien que se está colocando un profiláctico no puede estar sometiendo a una víctima: no existiría violencia o se estaría dando consentimiento a los ojos del juez. Casi como decir que una mujer casada, en su lecho matrimonial, no puede ser abusada por su esposo.

Pero no todo terminó allí, en otras causas también desestimó la materialidad de los testimonios orales o dibujos de las pequeñas víctimas. En el caso de un niño con trastorno autista, abusado por un varón adulto, que presentaba diversas escoriaciones y expresó a través de sus dibujos lo que le había pasado dijo que las lesiones podían deberse a las malas condiciones higiénicas del pañal por no contener esfínteres el niño o a los parásitos.

Variable, la higiene, que volvió a poner sobre la mesa ante un caso de abuso de una nena socialmente vulnerable. El magistrado leyó la fisura anal de la nena nuevamente como falta de agua y jabón. Y eso que el acusado de la violación era la pareja de la abuela y la mamá de la nena había referido que también fue violada, cuando era chica, por la misma persona.