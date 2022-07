Vendían "tortitas mágicas" de cannabis y los acusan por tráfico de drogas

El Concejo fue ayer caja de resonancia de un caso que desató una fuerte polémica por sus particularidades. Los integrantes de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (Arec) cuestionaron el proceso judicial que se le sigue a una pareja de jóvenes que el 23 de mayo en el parque de las Colectividades vendían muffins con marihuana a 200 pesos cada uno. “Estas personas que persiguen no son criminales, no son narcotraficantes, y poner la energía en ese lugar no solamente no beneficia a la lucha contra el narcotráfico, sino que la ridiculiza”, opinó invitada por el Concejo Municipal la militante de la entidad de cultivadores, Paula Sarkissián.