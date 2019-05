"Vamos a esperar los fundamentos, pero sin dudas vamos a apelar"

Adrián Ruiz, abogado de la querella en representación de la familia Perassi adelantó que van a apelar el fallo. "Vamos a esperar los fundamentos, pero sin dudas que vamos a apelar. Acá hay dos personas desaparecidas. Hay una familia que no puede hacer el duelo. Nos encontramos en una situación que no es solamente clamor popular, estamos en una situación que la comunidad quiere saber, y que no ocurran desapariciones en democracia".

Sobre las consideraciones del veredicto que apuntó a las fallas en la investigación, el profesional apuntó que las pruebas contundentes eran "los primeros investigadores (por los policías) que ocultaron las pruebas. Por eso el fiscal Donato Trotta los lleva a juicio. Porque la mayor parte de los primeros meses de la investigación fue el borrado de pruebas".

Sobre el rol de la Fiscalía dijo estar conformes con la segunda parte de la investigación. Nostros desconocíamos por qué no avanzaba la pesquisa, pero empezó a avanzar cuando el fiscal Trotta se da cuenta que los que encubrían eran los propios policías. Vamos a apelar por las nueve personas que fueron enjuiciadas", confirmó.

Por su parte, el fiscal Donato Trotta también adelantó que planteara objeciones al fallo en segunda instancia. "No me llama la atención el fallo porque es la interpretación que han hecho tres jueces, ellos tienen parte de la verdad, pero eso no significa que sea «la verdad». Tenemos los elementos jurídicos y las pruebas, y las vamos a plantear en la apelación y esperemos que podamos dar vuelta este acto que a entender de la Fiscalía injusto".

Apreciaciones

Sobre la posibilidad de investigar la linea que apuntaban los abogados sobre el marido de Paula Perassi (Rodolfo Ortiz de Elguea) el fiscal que se investigaron "todas las las hipótesis. Los jueces que tenía a cargo las investigación también. Había un sólo camino y nos dirigió siempre a los acusados, todo los demás son apreciaciones de la que cada uno tendrá que hacerse cargo. Consideramos que los hechos estaban suficientemente probados".

En relación a las duras críticas del Tribunal sobre la endeble pesquisa, "considero que la actuación de la Fiscalía no fue para nada desprolija. Los hechos y los indicios estaba concatenados. Eran pruebas aceptables. Confiamos en que la Cámara Penal nos dará la razón para revertir esta situación".

Eludir a la Justicia

Y ante las dilaciones, demoras en las pesquisa y las detenciones que recién se concretaron varios años después de la desaparición de Paula, el fiscal esquivó dar una respuesta concreta en ese sentido. "Las detenciones e imputaciones se dieron en 2016. Se sigue trabajando hasta que aparezca Paula, para darle una respuesta a la familia. Hasta ahora el trabajo que se hizo para eludir la acción de la Justicia fue lo suficientemente, entre comillas, eficaz para que no podamos dar con el cuerpo", concluyó Trotta, sobre las acciones para eludir la investigación.