Universitario ganó con la batuta del 10

Universitario se impuso a Rowing 32-14 en un partido donde brilló su apertura. GER estiró su ventaja al imponerse a Crai 22-13. Cayeron Old Resian y Jockey

En el partido de ida, Universitario y Rowing habían terminado empatados, con un try del dueño de casa sobre la hora. Para este sábado, también se esperaba un partido parejo, pero el conjunto académico lo destrabó enseguida, supo como jugarlo y se llevó una importante victoria con bonus al imponerse 32-14. Mucho que ver en el resultado tuvo que ver su apertura, Pedro González Fresneda, quien fue quien literalmente manejó los hilos del partido.

Pero los ochenta minutos en el estadio Dr. Fernando Ruiz no fueron todo color de rosa para el dueño de casa, que si bien a lo largo de todo el encuentro siempre tuvo el control, también sufrió algunos momentos de zozobra.

Con posesión y dominio territorial, Uni abrió la cuenta y marcó la primera diferencia con el try de Fausto Cecarossi , pero el festejo le duró poco porque se durmió y en una de las pocas veces que Rowing cruzó mitad de cancha llegó a la igualdad.

Ese fue un llamado de atención que Uni entendió bien. Empezó a jugar más posicionalmente y los backs empezaron a lucirse. Así en pocos minutos Julián Monteverde llegó dos veces al try para marcar una diferencia importante que le dio cierta tranquilidad al equipo de Las Delicias. No obstante, antes del final, ya con tiempo cumplido, Rowing con un maul imparable llegó al try y descontó, abriendo un interrogante para el complemento.