Unión no descarta consumir viagra para combatir la altura de Ecuador

Unión está a un paso de sumar nuevas páginas en su rica historia. Visitará a partir de las 21.30 a Independiente del Valle de Ecuador por la vuelta de la fase inicial de la Copa Sudamericana que lo tiene en ventaja 2-0. En caso de lograr el resultado necesario, que sería ganar, empatar, perder por 1-0 o superior al 3-1, logrará llegar al premio de los 375.000 dólares.

Un valor agregado a lo que podría ser una importante gesta deportiva. Precisamente en la previa de este duelo, el defensor Jonathan Bottinelli contó cómo se viven los momentos antes, pese a tener ya un largo recorrido internacional en el lomo: "Ahora estamos en Guayaquil para no sentir tanto los efectos de la altura".

"Me tocó estar un año en México donde hay alturas similares que en Quito. Admito que alguna vez me ahogué, porque te cuesta cambiar el aire, pero lo más complejo es tomarle el tiempo a la pelota. No errar en los cálculos es esencial, porque la pelota no baja como en el llano", reconoció en diálogo con el programa La Oral Deportiva.

Seguidamente, reconoció que analizan la opción de utilizar Viagra como recurso para mitigar los efectos de la presión, ya que el cotejo tendrá lugar en el estadio Atahualpa de Quito, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar: "Es una de las cosas que nos dijeron los médicos que consultaron a otros jugadores y especialistas que ya pasaron por esto para que sea más ameno el tema de la altura. También se puede usar cafeína".

Posteriormente, reveló que es una satisfacción personal volver a sentir este tipo de emociones: "La verdad que nos pone muy contentos todo lo que logramos en dos años, terminando entre los ocho primero y clasificando a torneos internacionales. Quizás lo que nos resta saber es si se podrá mantener la base en el tiempo. Lo primero que hay que hacer es que Unión se quede en Primera y actuando internacionalmente para estar a la par de los grandes".

"La gente está chocha y nos lo hacen saber día a día. Están tranquilos porque saben a lo que juega a Unión. Cuando la gente te lo manifiesta eso te llena el alma, porque quiere decir que algo bien estamos haciendo", agregó.

En el final, fue contundente: "Creo que nos tocó uno de los rivales más difíciles para los equipos argentinos en esta primera fase, pero esperemos estar a la altura y hacer un gol, que seguramente nos dará la clasificación".