Unidos para Cambiar Santa Fe, el nombre elegido por los padres del frente de frentes

La decisión a la que llegaron los referentes partidarios este miércoles al mediodía en el comité provincial de la UCR decantó tras una larga negociación, en la que cada uno pujó por su primera opción y debió ceder.

El PRO propuso Juntos por el Cambio. La UCR quiso replicar la fórmula que usan las alianzas que gobiernan en Mendoza y Jujuy y puso sobre la mesa Cambia Santa Fe. Y el Partido Socialista quiso conjugar las palabras Adelante —asociada en el último tiempo a Miguel Lifschitz— y Santa Fe, para provincializar la marca.

También quedaron fuera de carrera opciones como “Unidos” a secas, y Comunidad, que es casualmente el nombre del partido del nuevo gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Un sector de la oposición se reunió hace dos semanas en Vera, en el norte de la provincia

Antes de elegir el nombre, referentes de los partidos principales de la coalición habían acordado en una mesa técnica-política cuatro criterios acerca del nombre.

Uno, que no expulse a nadie y contenga a todos. Dos, que no colisione con la competitividad del espacio. Tres, que no permita a ningún sector sacar pequeñas ventajas. Cuatro, que al tratarse de un frente nuevo, no se referencie en experiencias anteriores.

En ese camino, también tuvieron que vencer la resistencia de quienes gobiernan ciudades y comunas a incluir la palabra “cambio”. Con el socialismo vinculado al intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, a la cabeza, ese grupo entendía que puede hacerle el juego a la oposición local.

Conscientes de que en los hechos la coalición será llamada por su nombre de pila, los referentes de Unidos definirán a más tardar el domingo la estética de la coalición.

Los tiempos apuran: el nuevo espacio se presentará en sociedad el próximo martes en Cayastá. Será en un lugar abierto, a la vera del río.

Lanzamiento

Allí estarán presentes los presidentes de los diez partidos que integran la alianza —UCR, PRO, PS, Creo, UNO, PDP, GEN, ERF, Ucedé y Unir— legisladores nacionales y provinciales, intendentes y jefes comunales y los principales candidatos.

Los titulares de las fuerzas suscribirán un acuerdo político, se presentarán los principales lineamientos de gobierno y habrá una foto de familia. Desde la cocina de Unidos quieren generar una imagen opuesta a la escena más bien lúgubre y de amontonamiento que dejó el encuentro fundacional del nuevo frente, realizado en enero en el local rosarino del Partido Demócrata Progresista.

Resuelto el armado de la coalición, quedan por resolver las candidaturas. Con Maximiliano Pullaro ya lanzado —y que presentará su postulación hoy al mediodía en Esperanza— la competencia interna parece encaminarse hacia una pulseada entre tres: Clara García por el socialismo y Carolina Losada por otro sector del radicalismo y del PRO.

La senadora nacional podría ir acompañada del actual presidente nacional del PRO, Federico Angelini, en el marco de un acuerdo nacional más amplio entre la terminal radical nacional de Losada —integrado por Luis Naidenoff, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés y Maximiliano Abad— y Patricia Bullrich.