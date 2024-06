Una ONG antisectas pide a la Justicia que investigue el apoyo oficial a Leda

Tras agotar la capacidad de fieles en las instalaciones de la ex Rural el martes pasado, con temas nuevos de su faceta como cantante y a poco de ir a Corrientes para desplegar su repertorio en un escenario, Leda Bergonzi, la creyente laica a la que se le atribuyen dones de sanación vuelve al eje de la polémica. En este caso, el fundador de la ONG Libre Mente (dedicada a recibir denuncias de damnificados de sectas) , Pablo Salum le giró a La Capital copia de la denuncia a la Justicia Federal para que si el municipio rosarino, el de la localidad bonaerense de 3 de Febrero y las autoridades de la provincia incurrieron en alguna irregularidad al promover actividades de la "sanadora" utilizando fondos públicos.

El fenómeno Leda atrae multitudes y siempre genera atracción de la opinión pública. El martes pasado colmó la ex Rural, ya venía de llenar de público convocatorias en provincia de Buenos Aires y se prepara para un show en el anfiteatro de Corrientes el 27 de julio con venta de entradas entre los 10 mil y los 25 mil pesos. Su perfil de cantante con un listado alusivo a la fe y las alabanzas a Dios también se conocieron a comienzos de año, cuando se presentó en el Teatro El Círculo. En lo que hace a sus misas de sanación, las convocatorias en Oroño y 27 de febrero pasaron a ser mensuales y no a cada martes como se hizo en el pasado por cuestiones de seguridad. Mientras tanto Leda distribuye su tiempo entre presencias en Chile, y en otros puntos del país. Y hace poco estrenó "Al estar aquí", su nuevo tema que subió a You Tube.