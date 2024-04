Una guerra de bandas criminales en Parque Casas explica el doble homicidio de este martes

Fueron más de ocho tiros y los dispararon desde una moto dos hombres encapuchados, los disparos fueron cerca de la puerta de un conocido búnker, en Cavia y Ghiraldo, en; del barrio Parque Casas. Un hombre joven y que aún no fue identificado cayó muerto; otro, Leonardo Rodrigo Contreras, de 23 años, fue trasladados al hospital “Eva Perón” y murió pasadas las 22. Otro fue herido; Marcelo Cristian P. de 43, y permanece internado en estado reservado en el Hospital de “Emergencias Clemente Alvarez”. Los disparos conmocionaron la barriada, muy golpeada por la banda de Ema “Pimpi” Sandoval, pero los vecinos sostienen que “los Pimpi casi no aparecen, esta es una pelea de otros dos búnker y los que murieron no se sabe si estaban en el búnker o estaban comprando o no tenían nada que ver”.