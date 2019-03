Un verano All Inclusive en la Nieve y con 30% OFF

https://www.clubmed.com.ar/l/all-inclusiveski-vacations





Para los amantes del ski que van en busca de aventura en la nieve europea, esta semana comienza una preventa exclusiva para esquiar en los mejores dominios del Mundo a precios dólar friendly. Montañas, playa, nieve o arena, son algunas de las opciones que se barajan a la hora de pensar en un destino vacacional. Y a pesar de que en verano muchos eligen el mar, hay quienes le escapan al calor y prefieren disfrutar de la Nieve. Para ese segmento de aficionados, las mejores pistas de esquí en Europa abren su temporada en noviembre, fecha en la cual comienza la temporada alta de invierno en el Viejo Continente. Pero a la hora de definir el presupuesto, hospedaje y alimentación, y sobre todo si se viaja en familia, el tema del dólar y la volatilidad de los últimos meses -y la incertidumbre de los próximos-, se vuelve un tema no menor. Es por ello que, aprovechar a reservar ahora y congelar el valor de las vacaciones, y más aún si es con descuento y pagos sin interés, se vuelve una oportunidad que no se puede desaprovechar. Es por ello que, la cadena francesa líder en vacaciones all inclusive Club Med, lanzará los días 26, 27 y 28 de marzo la preventa de "Nieve 2020": una propuesta de 30% de descuento para visitar sus "Ski All-Inclusive" de nieve en Europa, pagando en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y American Express. Los paquetes se consiguen desde $ 69.999 por persona y de esta manera, el precio se congela para ganarle a la inflación. Con opciones rankeadas con más de 4 estrellas en TripAdvisor, la cadena cuenta con opciones para todos los gustos: Val Thorens Sensations es un Village que tiene 600km de terreno esquiable, convirtiéndose en el centro de esquí con la mayor extensión del mundo; 86 pistas, más de 30 medios de elevación, 6 glaciares y cumbres de más de 3000 metros de altitud. Por su parte, Grand Massif Samoens Morillons está ubicado en un área natural reservada y es ideal para aquellos que recién se inician en la actividad o para quienes buscan perfeccionar su técnica: 1600 metros de altura y 256 kilómetros de pista. Val Morel, también ubicado en Francia y Pragelato Vialattea en Italia, se destacan también por su gastronomía, para quienes buscan sumar a la experiencia una opción gourmet de la mano de los chefs más premiados de Europa. El sistema premium all-inclusive de Club Med conjuga pensión completa -desayunos, almuerzos, cenas, bebidas, bar & snacking-, con clases grupales de esquí y snowboard y pistas para todos los niveles, además de todos los pases y medios de elevación, Kid's Club, accesos preferenciales para las pistas y la posibilidad de experimentar los mejores dominios esquiables del mundo, algo que en otras propuestas suele tener un costo extra. Esto también es un diferencial a la hora de elegir un destino de vacaciones, ya que, si se tienen que considerar las clases, pases y guardería aparte, el costo final puede elevarse demasiado. Además, la cadena ofrece diferenciales que ahorran tiempo a los huéspedes: el formato Easy Arrival permite comenzar a esquiar al momento de llegar. A través de una aplicación desarrollada por Club Med, se puede elegir todo el equipamiento de nieve -tamaño de botas, tabla, casco- para su estadía, el cual los estará esperando en sus propios lockers climatizados y con la ventaja de no tener que hacer filas. Tampoco se hacen filas para los medios de elevación ya que están incluídos al igual que los pases. Finalmente, al tener villages ubicados dentro de las pistas, con el beneficio de ski in/out se sale de la cama directo a la Nieve. Por lo tanto, se esquía todo el tiempo sin perder tiempo. Tener todos estos diferenciales cubiertos, hace ahorrar mucho en el presupuesto final del viaje y convierte el sueño de esquiar en Europa con toda la familia una oportunidad al alcance del bolsillo. Para acceder al beneficio de la preventa, se puede ingresar al sitio de Club Med a través de este link: