Son removibles: puedes quitarte los alineadores para comer, tomar bebidas y lavarte los dientes Sin restricciones en comidas: podrás seguir comiendo chicles, manzanas, maíz o arroz inflado. Ideal para eventos o trabajos especiales: debido a que son altamente estéticos. Son cómodos: los brackets tradicionales pueden provocar lesiones o aftas. La superficie de los alineadores es suave y lisa, no provoca daños en los tejidos. Higiénicos: puedes remover los alineadores para cepillar tus dientes y pasar hilo dental, también limpiar los alineadores correctamente. Turnos cortos y espaciados: con este tratamiento los turnos se realizan cada 3 semanas y son más cortos. Libre de metal: los metales pueden causar alergias o lesiones, con nobracks no llevarás elementos metálicos en tu boca. Invisibles: nadie notará que los tienes puestos



Nobracks es un innovador tratamiento de ortodoncia invisible. Si bien estéticamente se parece a las placas de contención post tratamiento o a las placas específicas para el bruxismo, las placas de nobracks se utilizan para tratamientos de ortodoncia.Es un tratamiento ortodóncico con una serie de alineadores transparentes, estéticos, cómodos y removibles, que logra la corrección de malposiciones dentarias.Cada alineador debe ser usado por 21 días aproximadamente. A medida que el paciente use cada par de alineadores, podrá apreciar cómo su dentadura se va acomodando gradualmente. Su ortodoncista le hará saber cuándo es momento de pasar a un nuevo par de alineadores. En cada cambio el paciente podrá ir viendo el progreso de su tratamiento.No, no son lo mismo. La función de las contenciones post ortodoncia es inmovilizar los dientes y prevenir que los elementos dentarios vuelvan a su posición previa a la ortodoncia (recidiva de posición).Por su parte, las placas para bruxismo sirven para prevenir las consecuencias que tiene sobre los dientes el hábito de apretar o rechinar los dientes, previniendo así el desgaste dental y/o tratar trastornos de la articulación témporo-mandibular.A diferencia de los anteriores, nobracks a través de una serie de alineadores mejora la posición dentaria hacia una situación ideal, con óptima precisión y sin interferir en las actividades cotidianas del paciente.Ocho ventajas de usar nobracks Ortodoncia invisibleEn Rosario existe una opción de financiación en 12 cuotas de $2990 (pagando todo el tratamiento en una sola cuota, se aplica un descuento especial del 10%). El precio incluye todo el tratamiento de alineadores en ambos maxilares y todos los turnos correspondientes. La consulta inicial es la única que no está incluida y tiene un valor de $250.Un grupo de profesionales de Rosario ofrece la opción de financiar nobracks, solo se necesita que el interesado pida un turno online en la web www.nobracksdirect.com.Una vez que recibimos la solicitud de consulta, desde nobracks asignaremos un Profesional y le enviaremos los datos de contacto del mismo para agendar el turno.