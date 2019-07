El taxis ascendió la vereda y por poco el saldo no fue de gravedad.

Un taxista de 64 años sufrió una descompensación mientras manejaba su automóvil por Urquiza al 2700 y terminó ascendiendo a la vereda e impactando contra un árbol. El siniestro ocurrió alrededor de las 6.30.

El chofer tuvo que ser atendido por médicos del Sies y luego de una empresa privada de salud. En principio su estado de salud no era de gravedad, pero el suceso pudo tener un saldo mucho peor en cuanto a víctima. En ese momento no había nadie sobre la vereda.

Carlos, el encargado del taxi, que llegó al lugar del accidente minutos después, contó que el chofer lo había llamado por teléfono avisándole que se había descompuesto y que se había subido a la vereda. "El chofer estaba bien, consciente porque no llamó, no tiene herida. Dijo que se descompuso. Por suerte no pasaba nadie por la vereda", manifestó al móvil de La Ocho.