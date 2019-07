Un oasis en la Avenida Avellaneda

El día comienza temprano, la mayoría de los locales abren a las 8:00, algunos remolones a las 9:00 pero los que realmente no quieren desaprovechar una sola oportunidad de venta, 7:00hs de la mañana ya están levantando la persiana de su local comercial en la Avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores.

Es mucha la actividad comercial que sucede los días de semana, como así también los sábados de 8:00 a 13:00hs, en el centro comercial textil mayorista Nº1 de Buenos Aires. Reconocido desde hace ya muchos años y visitado por millones de personas, argentinas y extranjeras, los más de 1.000 locales de ropa de la Av. Avellaneda exponen y venden variedad de artículos para todos los gustos y de todas las calidades.

A tan solo 10 cuadras de la intersección de las avenidas Nazca y Avellaneda, ubicación central de los locales comerciales, Avellaneda Aparts & Suites comienza muy temprano, en realidad, nunca cierra sus puertas ofreciendo alojamiento principalmente a todas aquellas personas que van a hacer las compras a esta región comercial. Sus habitaciones recientemente inauguradas, distribuidas en sus 4 categorías, se distinguen por ofrecer una perfecta combinación de diseño moderno, luminosidad y magníficas terminaciones.

Para aquellos viajeros que realizan un tour de compras, las habitaciones de Avellaneda Aparts & Suites pueden alquilarse por algunas horas como un Day Use permitiéndole al viajante organizar sus compras, descansar y refrescarse, preparándose para ese mismo día volver a casa con las manos ya no tan vacías. Pensado para brindar el máximo nivel de confort a sus huéspedes, Avellaneda Apart & Suites equipó a todas sus habitaciones con somiers extragrandes, aire acondicionado y calefacción individual de última generación, kitchenette para bebidas, televisores Smart, baño privado y por supuesto, wifi de alta velocidad de cortesía. En la habitación también encontrará cortesías dulces y saladas.

Es cierto que no solo quienes realizan sus compras mayoristas en esta localidad deciden hospedarse en Avellaneda Aparts & Suites, sino también un público turista internacional y del Mercosur eligen este edificio para pasar algunos días alejados del algunas veces sofocante centro porteño y aprovechan a disfrutar de este tranquilo barrio residencial que también está muy bien conectado, gracias a la estación de tren de Floresta a escasos 400 metros de la propiedad y a la línea A de subte a solo 15 cuadras, que conectan al viajero con todos los destinos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Acerca del Hotel

Avellaneda Aparts & Suites

Ubicación: Avenida Avellaneda 3983, Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Datos de Contacto

+54 9 11 6894 0047

info@avellanedapartsandsuites.com

reservas@avellanedapartsandsuites.com