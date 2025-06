Un gran ídolo de Boca le pegó a Cavani y dio una lista de jugadores que deberían irse del club

En una entrevista con el portal Bolavip, Alberto Márcico no tuvo pelos en la lengua a la hora de sentar su postura con respecto al presente del xeneize.

Tras el empate con Auckland City en Nashville, Cavani soltó una llamativa declaración: “El partido más allá que hayamos tenido un empate, no creo que haya sido tan decepcionante", dijo.

"La gente de Boca lo sigue a todos lados"

Márcico lo comparó con otro caso similar, aunque anterior: “Hay que tener cuidado con las declaraciones. Mirá lo que le costó a Rojo, que tuvo que salir a decir que se equivocó. ¿Cómo no vas a estar en deuda con la gente de Boca si la gente de Boca te sigue a todos lados y no se pudo ganar nada en el último año y medio? Hay una deuda del plantel con el público, porque el equipo no respondió nunca”.

Sobre Miguel Ángel Russo, opinó: “Creo que hay jugadores que van a levantar el nivel porque tienen un técnico de experiencia, que los va a saber hacer jugar. Por ejemplo, Rodrigo Battaglia es 5. Por ejemplo, Miguel Merentiel, para Fernando Gago era el tercer delantero, pero para Russo es el primero. Son cosas que el técnico tiene muy claras. Lo mejor que le podía pasar a Boca es que Russo esté al comando del equipo”.

La lista negra de Márcico

Cuando llegó el momento de nombrar a los que siente que cumplieron un ciclo, el Beto afirmó: “Hay varios jugadores que merecen un fin de ciclo, sin ninguna duda. Por ejemplo Frank Fabra, que hace un año y medio que no juega, Chiquito Romero que no va a jugar, Marcelo Saracchi y Agustín Martegani, que no van a jugar”.

Y añadió: “Agrego a Ignacio Miramón y Lucas Janson, que no van a jugar. Brian Aguirre que podría negociarse. El Changuito Zeballos ya no es más el Changuito, ya es el Chango. Creo que ya tuvo las posibilidades como para poder demostrar en Boca y lamentablemente no estuvo a la altura”.

Sobre el presente de Cavani, sentenció: “Siento la necesidad de verlo más seguido en el primer equipo porque estuvo mucho tiempo lesionado y sin jugar. Lo mismo pasa con Ander Herrera. Son jugadores muy importantes, que tienen contratos muy significativos. Si son jugadores que van a estar más tiempo en la camilla que en la cancha, no te sirven por la edad que tienen”.