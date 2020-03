“Mantengo reuniones de trabajo desde el living de mi casa, no me afeito y lavo y cuelgo la ropa”, dice como síntesis Alejandro Vila, investigador, docente y miembro de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, un profesional especializado en la resistencia bacteriana a los antibióticos y director del Instituto de Bioquímica de Rosario (IBR).

El investigador le explica a La Capital en que consiste la reprogramación del trabajo en el IBR desde que empezó la pandemia del coronavirus. “Hay tareas que se pueden reprogramar y otras no porque se pierden años de trabajo. Acá un setenta por ciento de las tareas son experimentales y un treinta, en computadoras; entonces se pueden discontinuar seminarios y minimizar a la gente que escribe porque eso lo puede hacer desde su casa, pero no podemos, por ejemplo, dejar de darles de comer a los peces cebra que sirven de modelo para investigar cánceres y enfermedades degenerativas. Tenemos que hacer guardias y cuidarnos mucho de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud y a las últimas restricciones del gobierno nacional”, detalló

También se refirió a la reprogramación de su vida doméstica. “Le pedí a la señora que habitualmente limpia en casa que no venga apenas empezó todo esto, tengo claro que no todos podemos hacer lo que yo hago pero es necesario cuidarse y cuidar a los otros”, remarcó.

Vila había viajado por una reunión de trabajo con un grupo de investigadores de la Universidad de Case Western, en Cleveland, Ohio.

El cónclave era importante para la investigación que viene realizando desde hace siete años en materia de antibióticos.

“Volví de Estados Unidos la semana pasada; había hasta ese momento muy poca repercusión del tema; regresé en un vuelo de Copa sin síntomas y así sigo pero adentro de casa, con mi pareja que también trabaja desde acá, o sea que tuve tres días de viaje y en principio quince de cuarentena, días que ahora se extenderán como para todos los habitantes del país”, dijo Vila.

El investigador cuenta que suele viajar brevemente al exterior por cuestiones de trabajo.

“Pensé en suspende este viaje a Estados Unidos cuando comencé a oír que lo del coronavirus preocupaba pero cuando partí nada era como ahora, los sucesos fueron muy vertiginosos. Todo se disparó aún más esta última semana. En el vuelo de regreso todo parecía bastante normal, gente con barbijo pero no vi desesperación, sí mucha preocupación”.

En estos días en que no salió a la calle, se pegó a la computadora y al mate y a al café, contó que se la pasó en conferencias virtuales con colegas, hablando por teléfono con sus hijos ya que son adultos y no viven con él y leyendo libros a los que no habría podido abocarse en esta época del año: una biografía de Fellini, otra del grupo de rock estadounidense que fusiona funck, jazz y rythm and blues llamado Steely Dan y uno más de la italiana Elena Ferrante

“Con mi pareja dormimos en cuartos separados y también separamos la vajilla. Tenemos un departamento de un solo baño así que además separamos la ropa de higiene y nos lavamos las manos con agua y jabón. No mucho más. Ella sí ha podido salir a hacer las compras, yo permanecí adentro siempre por una cuestión social de cuidado, es muy importante quedarse adentro y seguir las recomendaciones oficiales y no las redes”, dice Vila.

Y no dejó de remarcar que la cuarentena hasta ahora le sirvió, desde lo doméstico, para “ordenar lo eternamente postergado en materia de papeles y muebles”, y desde lo civil, “para pensar en la importante responsabilidad de cada uno en una emergencia sanitaria como esta”.