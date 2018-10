Vuelve Dome Roof Top Bar

Llegan las tardes cálidas a Buenos Aires, las terrazas de la City reflorecen y Tango de Mayo reinaugura la temporada 2018 de su Dome Roof Top Bar, el After Office que aterriza para marcar tendencia en la agitada semana porteña. Tango de Mayo, el emblemático hotel boutique de Avenida de Mayo, reabre las puertas de su terraza para sorprender con postales mágicas de Buenos Aires, un ambiente super trendy y una carta totalmente reinventada. De miércoles a viernes, de 18 a 24 horas, Dome Roof Top Bar, un pequeño oasis en medio de la ciudad de la furia, invita a descubrir los cielos porteños, las cúpulas más lindas y el imponente Palacio Barolo, acompañando con una amplia variedad de cocktails clásicos y de autor, tapeos y exquisitas hamburguesas gourmet. Para hacer aún más atractivos sus atardeceres panorámicos, este singular After Office celebra de 19 a 21 hs Happy Hour con 2x1 en tragos seleccionados y todos los jueves y viernes suma DJ Set en vivo con el mejor Funk, House y Disco. Ampliada y renovada, sin perder su original esencia relajada y confortable, la terraza de Tango de Mayo es la nueva alternativa que se impone en la ciudad para descontracturar la jornada con un toque de estilo en compañía de amigos, compañeros de trabajo o en pareja. La casa recomienda reservar previamente escribiendo a reservas@tango-hotel.com.ar para confirmar el ingreso y no quedarse afuera de este viaje a los rincones de la City. A su vez, además de sus románticas vistas y su excelente gastronomía y cocktelería, Dome Roof Top Bar presta un espacio muy versátil y dinámico. Eventos corporativos y sociales, clases de yoga, meriendas, brunchs y todo tipo de actividades y reuniones pueden enmarcarse dentro de los límites de este mágico escondite porteño. Tango de Mayo ofrece 57 luminosas y acogedoras habitaciones y 2 suites que regalan magníficos paisajes del corazón de Buenos Aires. Su decoración inspirada en el Tango argentino se manifiesta en cada rincón.

Contacto: Av. de Mayo 1396, Monserrat - (011) 3221-6500;

info@tango-hotel.com.ar;

www.tango-hotel.com.ar

Facebook: Tango de Mayo;

Instagran: @tangodemayohotel