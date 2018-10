Viajes y sabores a lo largo y a lo ancho de Argentina

Vacaciones y escapadas, pasión de multitudes. Llegó la primavera y con ella las ganas de disfrutar del calor ¿o de escaparle? nos ponen frente a la tarea de elegir el destino perfecto para compartir en familia, en pareja o con amigos. Si sos de los que inmediatamente asocian el calor con una cerveza bien fría, esta guía es para vos. Turismocity y BevyBar te cuentan cuáles son las cervezas que no pueden faltarte si estás pensando en recorrer nuestro país o "cruzar el charco".

En primer lugar, Turismocity, el principal recopilador de ofertas de turismo, recomienda Bariloche, un destino ATP en cualquier época del año, ya que ofrece una mixtura de paisajes increíbles, actividades para hacer todo el día y la cultura gastronómica típica de la Patagonia argentina.

¿Qué recorrer? El Centro Cívico y el imponente Parque Nahuel Huapi, donde se pueden degustar chocolates y frutos rojos en los locales típicos. Y la pregunta del millón: ¿qué tomar? BevyBar, el e-commerce para los amantes de la buena bebida, elige Cervecería Patagonia, cuya microcervecería se encuentra en el corazón de Circuito Chico, precisamente, en el kilómetro 24,7.

Córdoba capital es otra gran ciudad para conocer durante el verano, llena de propuestas, espacios verdes y ríos alrededor. Durante el día se puede admirar la bella arquitectura colonial, las plazas y lagunas, mediante una convergencia única entre el pasado y el presente. Para quienes vacacionan allí, BevyBar sugiere probar las cervezas de Peñón del Aguila. ¿Opciones? K"lsch, Oktoberfest, Schwarzbier, Honigbier y Cacao IPA. Es la primera cervecería artesanal del país que ofrece sus cervezas en lata.

Si para vos primavera-verano es sinónimo de playa, Mar del Plata es uno de los destinos de la Costa Atlántica más concurridos. Mucha propuesta hotelera, movimiento, sol, mar y bares son algunos de sus atractivos, por lo que no pueden faltar las caminatas por la playa, las cenas en el Puerto y las salidas de noche con amigos y familia. Además de la clásica Antares, la cervecería bonaerense Belsh es un gran plan para acompañar las tardes junto al agua, con sus variedades Bestial, Belgian Blond, IPA Belga, Dubbel, Tripel y Witbier.

Si la elección es ir más para el norte argentino encontramos a Salta, la linda, una ciudad con una arquitectura colonial que converge con el estilo andino y donde también se puede apreciar un dejo del Neoclásico. Turismocity propone visitar la Catedral y el Cabildo. ¡Y no pueden no ir a una peña!, un evento típico de la zona con música y comidas del lugar. "Me echó la burra" es una cervecería que no defrauda si andamos por esas tierras: tiene cervezas blancas, negras, rojas y rubias y algunas imperdibles como "La Pecadora".

Por último, para quienes quieran ir a Uruguay, Colonia, Punta del Este, Montevideo y Piriapolis son ideales para descansar, disfrutar de las playas, de la tranquilidad y comer la especialidad charrúa, ¡el chivito! La cerveza Patricia es la reina absoluta del otro lado del río. Su particularidad es que es una de las pocas bebidas de este tipo en el mundo elaboradas con agua mineral natural.

