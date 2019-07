La agencia Nixon Travel lanzó su plataforma inteligente para viajes grupales sin intermediación de personas. La aplicación atiende las necesidades de cada grupo y de cada uno de los interesados en viajar, ofreciendo desde un 25 por ciento de descuento en comparación con uno de una empresa tradicional. En todo modelo de negocios la única constante es el cambio, y el turismo estudiantil no es la excepción. La forma tradicional de elegir, planear y contratar viajes de egresados resulta obsoleta para una generación de centennials que no está dispuesta a pagar servicios que no elige o creen que no terminaran usando. La primera (y hasta ahora única) compañía y de bandera nacional y proyección internacional es Nixon Travel que apostó por una plataforma digital propia. Desde cualquier dispositivo se pueden seleccionar y presupuestar todos los servicios que se ofrecen sin resignar calidad: destinos, hoteles, transportes, cantidad de días, comidas, excursiones.