Una travesía 4 x 4 por la Patagonia salvaje

El estreno de la nueva traza de la ruta escénica 41 se realizó con una caravana de 4x4 que recorrió más de 86 kilómetros que unen a la localidad de Lago Posadas con el PN Perito Moreno, al pie de la cordillera de Los Andes, en el noroeste santacruceño.

La cuestión de vestirse con prendas simulando capas de una cebolla es, para un patagónico casi, como tomar mate. Para alguien que llega desde el “norte” a estas tierras del sur de la Argentina, es eje de la súper vivencia y el protagonista que pone el empeño que utilizaría para acicalarse para una gran fiesta. Por esta razón, cuando Alvaro vio el pronóstico del clima para la zona noroeste de Santa Cruz, al pie de la cordillera de Los Andes, no lo podía creer. Se hablaba de mínimas entre 13 y 18 grados y un mediodía de 30 grados. Sin embargo, las recomendaciones siempre para viajar hacia la montaña son no descartar abrigo, desde gorro, guantes y cuello polar hasta camiseta térmica que no ocupa espacio y es un buen recurso, además del clásico abrigo y campera.

La convocatoria fue clara: una travesía a bordo de vehículos 4x4 que en caravana recorrería un camino nuevo, flamante futura traza de la ruta provincial 41 para unir el pueblo de Lago Posadas con el Parque Nacional Perito Moreno, un nuevo acceso que sólo con autorización y guías locales se lo puede recorrer porque fue abierto durante la última primavera por el equipo de Vialidad Provincial. Y, a futuro, una nueva opción para llegar al Parque Nacional, uno de los más antiguos de la provincia y menos visitado.

La idea del esfuerzo de los pioneros que llegaron hace más de un siglo a estas latitudes y soportaron la crudeza de los inviernos y la aridez del suelo fueron el condimento sugestivo para aceptar la travesía sin chistar y con la curiosidad a flor de piel para conocer este rincón del mundo en plena Patagonia infinita. Adrenalina pura.

No es fácil llegar hoy en día. Avión desde Buenos Aires hacia Comodoro Rivadavia, luego unir el litoral marino costero por la meseta hasta la cordillera y serpentear a sus pies por la mítica ruta nacional 40, que es la más larga del país y que en Santa Cruz ostenta su tramo más extenso con unos 1.400 kilómetros. En micro, en trasnfer o en vehículo es lo ideal, además de que desde marzo hay frecuencias los martes y jueves de la empresa Lade que une a la Capital Nacional del Petróleo (Chubut) con la localidad de Los Antiguos en Santa Cruz, famosa por ser la Capital Nacional de la Cereza.

Durante este recorrido el paisaje revela el corazón de la meseta patagónica, y con mucha paciencia, siempre atentos al camino serán unos 450 kilómetros que se cuentan en tiempos, por el viento, el vehículo y el cuidado que hay que tener al conducir por estas regiones donde las manadas de guanacos y de choiques, (nandú petiso de la Patagonia), se cruzan en el camino.

Un acierto es llegar y descansar en la localidad de Los Antiguos, donde las chacras productivas a fin de febrero y hasta marzo aún mantienen cuadros con fruta fina las blue berries, y una clave es probar las delicias a base de cerezas.

Pero la cita era la caravana inaugural del nuevo tramo de la RP41, considerada una ruta escénica. Así es que el recorrido continuó esta vez por los 155 kilómetros audioguiados, que unen Los Antiguos con Lago Posadas. Este es el viejo Camino de Monte Zeballos, que hoy si uno pone a punto el velocímetro y se baja la aplicación desde la web: www.santacruzpatagonia.gob.ar (solapa Santa Cruz Sonora) va a poder recorrer escuchando las audioguías vehiculares en cada mojón que durante este trayecto marcan los detalles paisajísticos, geológicos o culturales. Una delikatessen para los viajeros de alma.

Un pueblo de ensueño

En Lago Posadas, un pueblo cordillerano de unos 400 habitantes, famoso por el lago del mismo nombre, encontrará cabañas, hospedajes boutique alta gama y clásicos. La plaza y en los alrededores (entre una hora y tres de viaje), una riqueza arqueológica como las pinturas rupestres de Cerro del Indio, donde se relatan hasta 9000 años de historia, y “El arco” de piedra, una formación geológica de 30 metros de altura en medio del lago, que integra las postales de esta localidad, son parte de las citas con la naturaleza de la región.

Pero la perla está en llegarse hasta el mismísimo Lago Posadas que se une mediante un istmo (una lengua de tierra) de 200 metros de ancho por 98 kilómetros de extensión, con el Lago Pueyrredón (del lado chileno se llama Lago Cochrane). Hay un pequeño arroyo transparente que los une y donde pueden verse enormes truchas, lo que atrapa a los pescadores deportivos. Pero si uno se detiene en la costa del Lago Posadas, el turquesa de sus aguas tranquilas hace un contrapunto con el cielo. Mientras que, caminando, si puede, se acerca a la costa del Pueyrredón, donde el viento le hará volar los cabellos y desprender lagrimones, y con todo esto podrá ver igual las olas que levanta y que rompen sobre el lecho de canto rodado gigante y como sus aguas azules profundas se despegan del paisaje hasta el horizonte. Un pequeño monte de sauces, le permiten repararse del viento y aprovechar para descansar un instante y hacer un picnic.

Así fue parte del recorrido cuando, a las 8.00, pilotos, copilotos y visitantes, a bordo de vehículos 4x4, se ubicaron en la entrada de las Cabañas El Tío, en la costa de Lago Posadas, se podía respirar el aire frío de la mañana patagónica, un viento que soplaba con aire de lago y la puesta a punto de los menesteres. Comenzaba la travesía por la nueva traza que fue tallada en la última primavera para fundar el acceso por esta ruta provincial 41 y llegar al Parque Nacional Perito Moreno. Un último mate caliente, el rugido de los motores y multiplicado por 15, el número de vehículos que formaban la hilera sobre ruedas a punto de partir.

Para Alvaro Vildoza, quien nació en la provincia de La Rioja, comunicador y documentalista, los primeros kilómetros de recorrido lo sorprendieron, porque “a diferencia de lo que estoy acostumbrado en el paisaje de precordillera en tierra riojana o en Catamarca, es la inmensidad. Me dijeron que un buen piloto puede hacerlo con un vehiculo 4x2 pero hay partes que son difíciles. En dos momentos, hubo que cruzar arroyos, de aguas cristalinas, pero la destreza de los pilotos y de la gente de Vialidad permitió que rápidamente observaran piedras enormes que podrían haber provocado roturas en los vehículos si no lo hubieran advertido y corrido de lugar”, relató.

El nuevo acceso al área protegida se abrió desde octubre hasta fin de noviembre con el trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz y representa una novedosa propuesta para los amantes de las travesías ruteras pero que sólo pueden acceder tras registrarse en las oficinas de turismo de Lago Posadas, Gobernador Gregores y la Intendendencia del PN Perito Moreno. “Se trata de una nueva propuesta para que los viajeros de alma elijan nuestra provincia para recorrer y conocer de esta forma los secretos de nuestra Patagonia infinita”, dijo el director Provincial de Turismo, Pablo Godoy, quien integró la experiencia inaugural en un vehículo 4x4.

Apasionados de las 4x4, del turismo activo y de las travesías, además de medios de comunicación y periodistas del trade, integraron esta primera caravana que unió los 86,45 kilómetros con un desnivel de 1.705 msnm, para vivir la experiencia de este nuevo producto turístico: La Ruta escénica 41.

“Llegando al PN Perito Moreno, el paisaje es una panorámica de 180 grados, entre montañas, lagos y estepa”, expresó Alvaro vía telefónica cuando culminó el recorrido. Al tratarse de una traza en consolidación, es importante que quienes elijan de noviembre a fin de marzo esta travesía lo realicen con extrema precaución y con el permiso y autorización, subrayaron con insistencia desde el equipo de Turismo de la Provincia de Santa Cruz.

“En cuanto al manejo, siempre despacio, manteniendo distancia entre los vehículos, porque uno puede frenar de pronto por una piedra en el camino o una maniobra brusca, entonces hay que tener precaución”, explicaron los expertos que conducían.

Uno de los expertos en caminos fue Carlos Zomoza, quien es el director de Vialidad en la localidad de Perito Moreno, también en este recorrido que se integra con Los Antiguos y Lago Posadas en el noroeste santacruceño como un destino emergente con propuestas novedosas.

El circuito de la Ruta escénica 41 es una de las novedades santacruceñas para el verano 2020 por lo que la secretaria de Estado de Turismo provincial, Valeria Pellizza, destacó que: “Es una propuesta que está en línea con los objetivos demarcados por la gobernadora Alicia Kirchner en cuanto al desarrollo de regiones de nuestro territorio como destinos emergentes, y en este caso el triángulo virtuoso que abarca a Los Antiguos, Perito Moreno y Lago Posadas los une nuestra ruta provincial 41, un anclaje de la Patagonia infinita”.

La travesía inaugural

La experiencia inaugural se inició el sábado 22 de febrero, cuando los pilotos comenzaron el recorrido por Lago Posadas para conocer el camino y los atractivos que ofrece en los alrededores, desde el lago, los cerros y las pinturas rupestres para continuar el domingo 23 con la travesía hacia el Parque Nacional Perito Moreno donde el acceso se convierte en una experiencia por la meseta del Aguila y el Lago Belgrano por la subida del Chacai.

Además, el lunes 24 de febrero protagonizaron un recorrido por la histórica estancia La Oriental, los lagos, bosques andino-patagónicos y lagunas de altura, con la observación de la flora y fauna típica de la región que integran esta propuesta que se sumerge en al PN Perito Moreno, donde se estrena también un sistema de refugios, domos y senderos ideales para los amantes del trekking y la naturaleza.

En la travesía también participaron autoridades, además del director Provincial de Turismo, Pablo Godoy, y el subsecretario de Transporte de Santa Cruz, Rolando D’avena, como la comisionada de Fomento de Lago Posadas, Mónica Sánchez. Mientras que de la vecina localidad de Gobernador Gregores, estuvo en la travesía el secretario de Gobierno, Horacio Fernández; el secretario de Turismo y Deportes, Cristian Pucci y el director de Turismo, Pablo Rodríguez, que acompañaron a toda la caravana, Nicolás Catuchin, y una de las pocas mujeres que integró la travesía, la guía de turismo, Angelina Inostroza Martínez.

Al llegar a Gregores, a eso de las 18, los participantes estacionaron los vehículos a 45 grados en la calle principal de Gregores, una localidad de 8.000 habitantes, centro de servicios turísticos en la región, y la movida generó un revuelo de atracción para la tranquilidad del lugar. Un recorrido por el Almacén de Ramos Generales, que es monumento histórico y está construido integramente con chapas de latas de aceite de un siglo atrás; el Carro de más de dos metros de altura en el que se cargaban los fardos de lana cien años atrás, y el tractor, el primero que llegó a la zona un siglo atrás, el Paseo de Los Artesanos y el anfiteatro formaron parte del recorrido por la localidad. El ballet de la Escuela de Danzas Amancay, le puso ritmo y color con el arte a la cena que culminó en la localidad de Gregores con un asado patagónico en “Lo de Cachito”, una célebre parrilla de este rincón santacruceño que hace historia. La primavera que acompañó a la travesía, se fue apagando cuando el sinfín de estrellas cubrió el cielo que, en este sitio, su azul profundo es cristalino y hace más intensa a la Patagonia infinita.

El circuito de la Ruta Escénica 41 es una de las novedades del verano 2020 que impulsa la Secretaría de Estado de Turismo que conduce Valeria Pelliza, quien depende del Ministerio de Producción, Comercio e Industria que dirige, Silvina Córdoba.

Datos útiles

Excursiones y traslados: • Agencia Somma Tour (excursiones lacustres / transfer / guias / viajes personalizados). Un dato primordial al iniciar un recorrido en esta región.

• Avion: Ida y vuelta Buenos Aires - Comodoro Rivadavia, puede alcanzar los 30 mil pesos finales. Con mucha anticipación puede reducir la tarifa en un 50 por ciento.

• En marzo Lade une con frecuencias martes y jueves, la costa patagónica con la localidad de Perito Moreno. Ver frecuencias: (02963) 432055 / 0810-810-5233/ (0297)4172555.

Dónde comer

Gobernador Gregores

Lo de Cachito / Parrilla. Restaurante: el Cañadón León Agua 55 pesos / Café con alfajor 150 pesos / gaseosa 65 pesos / tostado 120 pesos / almuerzo con bebida desde 800 a 1.400 pesos.

En Lago Posadas

• Fanpage de facebook: Prensa y Difusion Lago Posadas

• Río Tarde Hospedaje http://www.riotarde.com.ar/

• El Tío camping: www.eltiocamping.com.ar