Una escapada exquisita en Mendoza

En vísperas de Semana Santa, Mendoza es una interesante alternativa para disfrutar de todas las propuestas que ofrece Bodega Renacer durante el fin de semana largo.

La bodega cuenta con un innovador Centro de Turismo, Eventos & Restaurante, que fusiona su distintivo estilo arquitectónico con su paisajismo, para brindarle a sus visitas una experiencia única. La misma se luce por su arquitectura romántica italiana y su frondosa vegetación: jardines, árboles e imponentes lagunas, resultan un espectacular escenario para los turistas tanto locales como del resto del mundo.

Visitas

• Experiencia Reserva. Incluye recorrido por los viñedos, zona de "appassimento", sala de tanques y barricas. La degustación incluye cuatro vinos de la línea Premium: Punto Final Sauvignon Blanc, Chardonnay Reserva, Malbec Reserva y Milamore (estilo "Amarone de la Valpolicella"). Brindis con Zardetto Prosecco Doc Brut, exclusivo vino italiano importado por Renacer para Argentina. Duración: 1:15 hora.

• Experiencia Alta Gama. Incluye recorrido por los viñedos, zona de "appassimento", sala de tanques y barricas. La degustación incluye cinco vinos de edición limitada: R Malbec, Milamore, R Pinot Noir Rosé, Punto Final Cabernet Franc Reserva, Zardetto Prosecco Doc Brut. La visita es guiada por un sommelier especializado y la degustación se marida con chocolate y frutos secos. Duración: 1:30 hora.

• Experiencia Añadas. Es una visita diseñada para los apasionados y curiosos. Se trata de la historia de la bodega contada a través de la degustación de Punto Final Malbec Reserva. Incluye recorrido por los viñedos, sector de apassimento, sala de tanques, sala de barricas. Incluye una exclusiva cata vertical de Malbec Añadas 2003, 2005, 2007, 2012 y 2015. Duración: 1:30 hora.

Gastronomía

El Restaurante está ubicado entre los jardines y sauces de la bodega, dónde se puede disfrutar de diferentes alternativas. De lunes a domingos de 12.30 a 15.30, se puede elegir diferentes menús de 2, 3 o 5 pasos maridados con vinos de la bodega, o escoger entre los diferentes platos, vinos y tragos de autor que Renacer prepara para recibir a los comensales.

Además, incluye una pintoresca cava de donde se pueden elegir vinos de añadas que no se encuentran en el mercado y ediciones especiales. Aquellas personas que reserven para almorzar, además tendrán incluido sin costo alguno un tour a las 12.45 y 15.30.

Visitas y degustaciones de lunes a sábado, de 9.30 a 17.30, con reserva previa. Restaurante Renacer: abierto de lunes a domingo al mediodía. Consultar por eventos especiales. Tel: +54 261 5244416 int 18 restaurante/ int. 14 turismo/ +549 261 6915029/ +54 9 2616674523.

La Bodega Renacer está situada en Luján de Cuyo, Mendoza, al pie de los Andes y con presencia en más de 40 países, fue fundada en 2003 por el empresario chileno Patricio Reich, quien gracias a su conocimiento y experiencia en el rubro, quería hacer realidad su sueño de construir una bodega boutique capaz de elaborar vinos de alta gama en base a la cepa Malbec.

Desde entonces, ha logrado posicionarse como una de las bodegas boutiques referentes de la zona no sólo por sus vinos, sino también por su distintiva arquitectura y paisajismo de estilo toscano (piedra).

Galardonada con la mención Oro en la categoría Pequeñas Bodegas de los premios Best of Mendoza?s Wine Tourism 2016, y recientemente ganadora del Oro en los Best of Wine Tourism 2017 en la categoría Experiencias Innovadoras.

Renacer cuenta con tecnología italiana de punta y un equipo enológico de primer nivel. Actualmente elaboran 1,3 millones de botellas por año. Más información Brandsen 1863 | Luján de Cuyo | Mendoza | Argentina. Tel.: +54 (261) 5244416 y 5244417; www.bodegarenacer.com.ar, FB: Bodega Renacer; Tw: @bodegarenacer. Contacto Bodega Renacer: Mariana Palmarocchi, Marketing Bodega Renacer; marketing@bodegarenacer.com.ar; Ofi: +54 261 5244416 / 17; Cel: +54 9 2613078331