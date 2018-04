Una escapada espiritual

Se oye todo el tiempo sobre viajes a la India y está tan estandarizado el término que pocos saben e indagan en los destinos específicos dentro del país. Son muchas y muy distintas las ciudades hindúes que se pueden visitar al viajar a Oriente, y por ello hoy en les ofrecemos un listado de 10 ciudades de India a las que hay que ir.

Agra

Agra se ubica en las orillas del río Yamuna y es un destino turístico muy recurrido por ser el hogar del magnifico Taj Majal. La belleza imponente de dicha construcción ya hace valer una visita a esta ciudad, pero además es bueno señalar que aparte de esta belleza imponente, también puede disfrutar de edificaciones como Fatehpur Sikri, Agra Fort, Sikandara, Chini Ka Roza y Daula Itmad-Ud las cuales esconden historias, anécdotas y atractivos al igual que el Taj Majal pero no son tan difundidas.

Hyderabad

Esta ciudad es en sí misma un caldero donde se mezclan diferentes estilos de vida y aspectos culturales de la India. Considerada como una de las ciudades más bellas del país, el patrimonio de Hyderabad se centra en la belleza de las costumbres y de la arquitectura. Conocida también como "la ciudad de las perlas", se trata de un sitio histórico importante que además posee el Jardín Botánico más grande de India y por ello un lugar exótico bien interesante de visitar.

Mathura

Mathura es conocida a nivel cultural por ser la ciudad de origen de la deidad hindú conocida como Krishna. Es un centro que tiene mucha presencia de la antigua civilización y por ser una ciudad tan vinculada a lo religioso que es centro de peregrinación para los hindúes. Como ciudad sagrada, Mathura tiene todo el año visitas provenientes de todas partes del mundo y además fiestas sagradas y rituales muy atractivos de ver y de participar.

Kutch

Kutch es una ciudad que se caracteriza por las historias, leyendas y tradiciones que la circundan. Un lugar muy atrayente donde el misticismo y la curiosidad pueden unirse y generar un viaje muy interesante y memorable. A esto se suman paisajes sumamente impactantes, como todos los de la India, y el poder apreciar la cultura muy de cerca.

Chennai

Chennai es mundialmente conocida por sus antiguas sinagogas y por sus hermosas playas. Este destino ofrece al turista mucha variedad a la hora de visitar y realizar actividades y por ello es la tercera ciudad más visitada de la India por turistas.

Kolkata

Kolkata se conoce como el paraíso de los compradores y se alza como una extensión europea en India. Historia, cultura y grandes y modernas edificaciones se mezclan y hacen de este lugar un destino ineludible al viajar a Oriente. El Victoria Memorial, el Netaji Bhavan, el Jardín Botánico y el Palacio de Mármol son algunos de los puntos más interesantes de la ciudad y por ende los centros turísticos por excelencia.

Jaipur

La belleza de Jaipur es uno de los puntos más destacados a la hora de viajar a India. Colmada de antiguas fortalezas, palacios, mercados y museos, la ciudad combina el pasado y el presente, y se vuelve un destino muy particular y hermoso de visitar. Allí se puede apreciar la magnifica cultura de la India y también la cultura mogol. Una combinación más que interesante para quien viaja en busca de conocimiento y nuevas experiencias.

Delhi

Rascacielos, carreteras y discotecas en combinación con multitudes, cientos de edificaciones pequeñas y calles abarrotadas hacen de Delhi una ciudad que mezcla las dos caras de la India. Erguida como una ciudad cosmopolita, combina un poco de antigüedad con la modernidad que le da el dinero que allí se mueve, y las construcciones y atracciones que ofrece la ciudad. El contraste es lo que más destaca de esta ciudad donde se puede apreciar la cultura hindú y la mixtura cultural del intercambio con occidente.

Mumbai

Mumbai es otra de las ciudades occidentalizadas de India. Es un lugar que se caracteriza por no dormir nunca y por ofrecer una vida nocturna bastante activa. Allí se encuentra Bollywood y todas esas imitaciones de lo peor de Occidente. El atractivo de esta ciudad está justamente en ver toda esa gama de adaptaciones y apreciar la influencia cultural en su máxima expresión.

Benarés

Puede decirse que Benarés es el destino más exótico de India. Centro del desarrollo espiritual y cuna del misticismo, esta ciudad está llena de color, de gente, de historia y sobre todo de espiritualidad. En ella se pueden encontrar antiguos templos, mercados exóticos y mucha cultura en las calles. Según los dichos hindúes, el sector del río Ganges que baña Benarés tiene la propiedad de lavar los pecados de los mortales: otro de los motivos que convierten a visitar Benarés en una gran idea a la hora de viajar a India.

Sin dudas la riqueza cultural y la belleza de los paisajes de este grande de Oriente lo convierten en un destino que hay que conocer alguna vez en la vida. Si están pensando en viajar a India o les interesa al menos conocer un poco más sobre este país tan especial, hay que aprender un poco más sobre el turismo en India y las posibilidades que este ofrece.