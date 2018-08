Una alternativa frente a la devaluación

La rápida devaluación del peso y la incertidumbre sobre cómo estará la moneda a fin de año, modificaron muchas de las tendencias de los turistas argentinos. Comprar paquetes todo incluido y con anticipación, parece ser la clave de aquellos que quieren viajar al exterior en esta época del año.

Si bien las compras de indumentaria y electrónica ya no son tan baratas como hace unos meses, hay algo en lo que los argentinos no negocian: el sol y las playas. Los hoteles All Inclusive parecen ser una solución ante la incertidumbre cambiaría por las siguientes tres razones:

1. Precio seguro y sin sorpresas

Los All Inclusive permiten a los turistas con un precio fijo reservar no sólo una habitación, sino también la gastronomía, los tour y hasta el entretenimiento. De esta forma, no es necesario gastar más dinero del que ya se paga en la reserva e incluye todos los servicios. "Nosotros en nuestros hoteles no sólo ofrecemos entretenimiento para los más chicos, sino también exclusivo para mayores de 18 años" ?explica Agueda Iglesias, Marketing Manager para Latam de Palladium? "Por ejemplo, en TRS Yucatán de Riviera Maya y próximamente en nuestro nuevo hotel de Costa Mujeres ofrecemos "Chic" un espectáculo con actores y cantantes de primer nivel que está incluido en el precio final".

2. Venta anticipada

La venta anticipada es otra de las ventajas de los hoteles All Inclusive, ya que si se reserva y se paga con tiempo es posible pagar hasta con un 50 por ciento de descuento. Los hoteles suelen recomendar realizar la compra con ocho o seis meses de anticipación ya que no sólo es posible conseguir descuento, sino también algunas agencias de viajes ofrecen financiación, haciéndolo aún más conveniente."Para nosotros la venta anticipada es de suma importancia ya que si los pasajeros compran sus paquetes con tiempo pueden lograr hasta lograr que la estadía de los menores sea gratis"? resalta la Manager de la cadena hotelera.

3. Promociones únicas

Para promocionar nuevos hoteles o mismo temporadas medias, las cadenas de All inclusive suelen sacar promociones en conjunto con su fuerza de ventas logrando precios imbatibles. Para poder disfrutar de los mismos, es importante que los turistas argentinos estén en contacto con su agencia de viajes de confianza ya que muchas veces tienen tiempos determinados.

"Nosotros por ejemplo tenemos la Semana Palladium, donde por siete días ofrecemos descuentos en nuestras propiedades de hasta 50 por ciento de descuento" ?agrega Iglesias?. "Antes del verano tendremos también esta promoción que en su última edición logró ventas récord". De esta forma, los hoteles All Inclusive de Brasil y el Caribe, se posicionan como una conveniente opción para los turistas argentinos en las vacaciones de verano. "Nosotros estamos inaugurando a fin de año un nuevo hotel en Costa Mujeres, un destino a 20 minutos del Aeropuerto de Cancún y creemos que será uno de los favoritos de los turistas argentinos", concluye Iglesias.