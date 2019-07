Un Spa a cielo abierto

El instituto de Bienestar Global (GWI, por sus siglas en inglés) estima que para este año casi mil millones de turistas de todas partes del mundo harán viajes inspirados en experiencias saludables, donde Jamaica se posiciona como uno de los destinos predilectos por sus centros de retiro acuático que ofrecen baños termales, curativos y relajantes.

En la costa sur de la isla, en la ciudad de Milk River, los viajeros pueden experimentar unas de las mejores aguas termales del mundo que contienen altos niveles de magnesio, calcio, sulfato y cloruro natural, con un promedio de temperatura constante de 32 a 35 grados durante todo el año.

Sus aguas, que tienen 54 veces la fuerza de los minerales del lujoso Baden Spa en Suiza, son especialmente recomendadas como tratamiento para quienes padecen reumatismo, artritis, ciática y afecciones nerviosas, así como trastornos del hígado.

El Milk River Hotel & Spa ofrece paz y serenidad absolutas entre el exuberante paisaje rural de Jamaica con acceso al balneario de Milk River. Como parte de esta experiencia de Spa, el hotel permite a los visitantes disfrutar en privado de las virtudes terapéuticas del balneario en casas de baños asignadas exclusivamente.

Otra experiencia es la de tomar un baño relajante en las Aguas Termales de Rockfort, ubicadas en las ruinas homónimas, justo en las afueras de Kingston. El Rockfort Mineral Bath, que es alimentado por un manantial frío del río Rock y fue descubierto por primera vez en 1907, es un sitio muy buscado por lugareños y visitantes por sus aguas radiactivas y ricas en minerales, incluyendo calcio y bicarbonato de sodio.

Los visitantes pueden disfrutar de todos los beneficios de las tranquilas aguas al sumergirse en la piscina, los jacuzzis privados o uno de los 11 baños al aire libre.

Por su parte, las aguas curativas de Bath Fountain, un sitio ubicado a los pies de las montañas John Crow, en la parroquia de St. Thomas, ha sido un destino popular para los naturistas desde su descubrimiento en el siglo XVII.

Manantiales

Sus dos manantiales, uno frío y otro muy caliente, contienen cal, azufre y magnesio, lo que le confiere propiedades curativas. En el cercano Bath Fountain Hotel, una apartada propiedad de 16 habitaciones, los visitantes disfrutan de un cómodo acceso al agua corriente de los manantiales minerales que alimentan directamente a los baños interiores del hotel. En tanto, el tradicional Jamaican Bush Bath ofrece baños con hierbas para curar dolencias, un clásico en la cultura jamaicana.

A menudo preparados en una bañera al aire libre, el baño de arbustos utiliza una variedad de hierbas frescas, raíces, hojas y frutas para tratar el estrés, resfriados comunes, afecciones de la piel y más dolencias.

Los visitantes pueden experimentar esta terapia homeopática en varios spas en toda la isla, incluido el Fern Tree Spa at Half Moon o FieldSpa at Golden Eye, que ofrece cuatro diferentes baños de arbustos de aguas curativas. En el extremo oeste de Negril, Jackiex On The Reef ofrece un retiro de bienestar frente al mar que incluyen yoga, meditación y tratamientos de spa.

Una de sus ofertas combina el uso del agua con los principios del shiatsu para crear una forma de nutrición corporal. Guiado por un terapeuta especializado, el tratamiento se realiza en agua tibia hasta la cintura para aliviar el peso de las vértebras, lo que permite que la columna se doble y se estire, aliviando la presión de los nervios y órganos.