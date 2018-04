Un recorrido para conocer Escandinavia y Rusia

Con más de 11 itinerarios posibles para recorrer la costa del Mar Báltico, incluyendo Escandinavia y Rusia, la compañía de cruceros Royal Princess anunció su cronograma de itinerarios para 2018. Partiendo en viaje circular desde Copenhague (Dinamarca) a bordo del Regal Princess, el viaje de 11 noches incluye escalas en Oslo (Noruega), Berlín (Alemania), Tallin (Estonia), San Petersburgo (Rusia), Helsinki (Finlandia) y Estocolmo (Suecia) para concluir nuevamente en Copenhague. También para este año están previstas dos salidas de 7 y 14 noches a bordo del Sapphire Princess que partirá desde Londres hacia la región escandinava y Rusia. El itinerario de 14 noches bautizado "Herencia del Báltico" realizará escalas en Bruselas (Bélgica), Copenhague (Dinamarca), Estocolmo (Suecia), Tallin (Estonia), San Petersburgo (Rusia), Helsinki (Finlandia), Gdansk (Polonia) y regreso a Londres. Los cruceros cuentan con guía asistente en español y se caracterizan por su alto nivel de servicio, el cual incluye las conexiones aéreas desde y hasta los puertos de embarque y desembarque, el alojamiento y visitas de las ciudades antes y después del crucero, excursiones en puertos de escala garantizadas con guías locales en castellano y asistencia durante todo el viaje por personal especializado. A bordo se ofrece el famoso "Movies under the Stars" Cine bajo las estrellas, y excelentes opciones gastronómicas que incluyen menús para dietas especiales bajas en grasa, sodio o colesterol y la posibilidad de solicitar —con reserva previa— cocina vegetariana, kosher, sin gluten, sin lácteos o libre de sal. Se sirven sin costo todas las bebidas no alcohólicas (gaseosas, mocktails, jugos y chocolate caliente) y colaciones como té frío, limonada y café. Para saber más sobre cruceros de Royal Princess: www.princess.com.