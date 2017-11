Un paraíso romántico

Porto de Galinhas es ideal para los recién casados. Dos de cada diez turistas que visitan la ciudad se encuentran celebrado su luna de miel

El balneario es, además del cuarto mejor destino brasileño, según el Traveller"s Choice 2016 de TipAdvisor, uno de los puntos románticos más populares del gigante latinoamericano. El clima cálido, las noches caribeñas, las playas de arenas blancas y aguas transparentes, son algunos de los factores que posicionan a la ciudad como el destino ideal para los recién casados.

Las innumerables propuestas turísticas de la región se conjugan con una infraestructura hotelera de primera clase que lo transforman en el destino ideal para un viaje de a dos. Para las parejas que buscan una experiencia de película se recomienda visitar las piscinas naturales. La aparición espontánea de estas es común en todo el litoral nordestino, pero aquellas ubicadas en Porto de Galinhas se destacan del resto.

Esto se debe a que se encuentran a metros de la costa, son fácilmente alcanzables a pie aunque también existe un servicio de balsas para llegar a ellas. Allí los recién casados se encontrarán rodeados de la fauna y flora regional y podrán tomar un relajante baño rodeados de los más exóticos y coloridos peces.

Para las parejas más aventureras, los arrecifes de corales, las formaciones rocosas y los barcos hundidos son la mejor opción: Porto de Galinhas ofrece varios circuitos de buceo para no perderse ninguna de estas maravillas. Las opciones son variadas: puede practicarse buceo libre con máscara, snorkel, chaleco y aletas de rana; o buceo tradicional con tanques e instructores. Las hermosas playas son el escenario ideal para realizar el bautismo de buceo de los recién casados.

La gastronomía es el elemento final que hace de este viaje algo perfecto. Se ofrecen platos típicos que ponen de realce la comida nordestina en diversos restaurantes para el paladar de cada pareja. Los enamorados no pueden dejar de visitar las tiendas de la villa de pescadores donde se venden platos originarios al paso.

En palabras de Otaviano Maroja, presidente del Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau: "Las hermosas playas se coronan con puestas de sol asombrosas, esto genera un clima perfecto para los enamorados. La extensa red hotelera de carácter internacional es otra comodidad apreciados por las parejas, con hoteles a pasos de la playa, posadas encantadoras y hasta complejos turísticos con servicio de spa y cena a orillas del mar".

Si el plan es crear un recuerdo inolvidable, no hay dudas de que Porto de Galinhas se consolida como la mejor opción para conseguir dicho objetivo.La región de Porto de Galinhas se ubica a 60 kilómetros al sur del centro de Recife y a 50 del Aeropuerto Internacional Dos Guararpes. Surge de una Villa de Pescadores y cuenta con más de 18 kilómetros de playas de arenas claras y aguas de color esmeralda, alejadas del barullo de la ciudad.

Bureau

El Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau inició sus actividades en diciembre de 2014. Es una asociación privada sin fines de lucro que actualmente congrega a más de 60 asociados y representa a todos los segmentos relacionados con la actividad turística.

Sus objetivos son el aumento de la cantidad de visitantes y del tiempo de estadía en el destino por medio de acciones de promoción, capacitación profesional, captación, generación e incremento de eventos de placer y negocios. Para ello, la entidad trabaja con el fin de integrar sectores de la sociedad en asociaciones público-privadas, ayudando a impulsar el mercado de consumo y el desarrollo económico local.

El balneario, que es el cuarto destino de placer más visitado del país y el primero del Estado de Pernambuco, ha sido reconocido como la mejor playa de Brasil por los lectores de la revista Viagem & Turismo durante diez años consecutivos.