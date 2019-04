Últimas unidades del condo-hotel de Free Way

Luego de haber anunciado su fecha de apertura, prevista para mediados de junio, el grupo Free Way, adelantó que solamente quedan 12 de las 105 unidades emplazadas en Hampton by Hilton Bariloche, que se encuentra en la recta final de cara a su inauguración en el corazón de una de las ciudades de mayor turismo de Sudamérica. Las autoridades de Argenway, empresa desarrolladora del Grupo, informaron que en las últimas semanas recibieron la visita del equipo técnico de Hilton para ultimar los detalles finales de la obra en la que se trabaja de manera ininterrumpida. En el marco de un contexto auspicioso debido a factores externos de índole macroeconómica, mostraron su expectativa de que en pocos días se puedan completar los cupos disponibles en el fideicomiso, cuya venta avanza "a muy buen ritmo", según señalaron los responsables del emprendimiento. "Si hubiésemos elegido un año para abrir las puertas, no hubiese sido nunca más auspicioso que el 2019", se entusiasmó Lisandro Cristiá, director de Argenway. Para información más detallada sobre las posibilidades de invertir en Hampton by Hilton Bariloche, pueden contactarse con inversiones@argenway.com o consultar por Whatsapp al 54 9 341 506-0349