Copa Airlines cumple tres años de operación en Rosario, conectando a la ciudad con el Hub de las Américas en Panamá, y desde allí con una extensa red de conexiones a nivel global. Copa Airlines, la aerolínea más puntual del mundo, cuenta con una frecuencia diaria en su ruta Rosario-Panamá. El vuelo CM 806 parte todos los días a la 1:29 a.m., arribando al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 6:39 a.m. El vuelo de regreso, CM 805, sale de Panamá a las 3:15 p.m. de Panamá, arribando a las 12:07 a.m. del día siguiente al Aeropuerto "Islas Malvinas". "Celebramos estos tres años de conectar a Rosario con las Américas con un sólo stop y rápida conexión. Queremos que los rosarinos piensen en Copa para viajar a las más de 80 ciudades de los 33 países de Centroamérica, el Caribe y América del Norte, a la que la compañía llega a través del Hub de las Américas en Panamá" sostuvo Christophe Didier Vicepresidente global de Ventas de Copa Airlines.