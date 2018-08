Todo el mes pensando en los padres

En agosto en Brasil se conmemora el Día del Padre, celebrado el último domingo. Pero como en La Torre Resort entienden que apenas un día es nada para quien asume con amor y dedicación esa misión fundamental, decidieron dedicarle todo el mes en su homenaje, con degustación de quesos y vinos todos los domingos, y algunas actividades especialmente pensadas para todos los padres. Ya el domingo comenzó con un desayuno muy especial, con la diversión de la "Torta en la Cara: Padre x Padre", en el Club de Playa, el Polo de Papá en la piscina central. Ya por la noche, el humorista Diogo Portugal hizo reír a toda la platea con su stand up. No faltó nada. Ni faltará. Porque todo el mes de agosto los padres participarán del Pizzas Bizarras, una dinámica que no sólo divierte, también integra a los padres que eligieron el resort de Porto Seguro.