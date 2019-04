Siempre hay tiempo para "tomarse un tiempo"

Ya sea un día, una hora, o incluso un minuto, en Four Seasons siempre hay tiempo para tomarse su tiempo. La vorágine y bullicio de la vida cotidiana no siempre desaparece mientras viaja, es por ello que Four Seasons lo invita a frenar, conectarse con sus seres queridos y descubrir el mundo que los rodea.

Como parte de esta iniciativa de marca global que se lanzó el 9 de abril, Four Seasons Buenos Aires ofrece una serie de experiencias adaptadas que animan a los huéspedes a tomar su tiempo, desde viajes de un día a otro, hasta experiencias inmersivas de una hora que acercan a los huéspedes y sus familias, e incluso de un minuto perfecto, un momento mágico que encapsula unas vacaciones enteras en un instante.

El itinerario "Tómese su tiempo" se encuentra curado y diseñado cuidadosamente por Four Seasons ofreciéndole a los huéspedes la oportunidad de hacer una pausa y apreciar a los seres queridos y el mundo que les rodea.

1. 1 Minuto: Ciudad puesta de sol: Después de recorrer la ciudad, tómense un minuto para ver la puesta de sol sobre la Avenida 9 de Julio desde su habitación o suite. Es un momento de relajación antes de salir a unirse a la ecléctica vida nocturna de la ciudad.

2. 1 Hora: Sips de Argentina: Head sommelier dulce Long lo invita junto a sus amigos a unirse a ella en un viaje a través de las regiones de Argentina desde Salta en el norte hasta la Patagonia en el sur, durante una clase magistral con los mejores vinos del país.

3.1 Día: Pony Arriba: Un día, dos pasatiempos locales favoritos. Disfrute junto a su familia a un rancho de Polo para ver un partido profesional, mezclarse con los jugadores durante una barbacoa tradicional y aprender a jugar el juego.

En Four Seasons Buenos Aires se busca que los huéspedes vivan una experiencia completa y memorable, no sólo un alojamiento de lujo para su viaje. Estos itinerarios se pueden reservar llamando directamente al Hotel (4321-1200). Four Seasons Hotels and Resorts abrió su primer hotel en 1961, y es una historia de innovación continua, su expansión notable y una dedicación plena a los más altos estándares. La empresa con sede en Canadá, por casi 50 años, transformó la industria hotelera mediante la combinación de amabilidad y eficiencia con las mejores tradiciones de mantenimiento de hotel internacional. En el proceso, Four Seasons ha redefinido el lujo para el viajero moderno.

