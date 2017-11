Sevilla, el mejor destino para 2018

Señorial. La Plaza de España, uno de los lugares más visitados de Sevilla.

Según la popular guía de viajes Lonely Planet, el año que viene la ciudad más atractiva para los turistas será la española Sevilla, mientras que Chile lidera la lista de países que más alicientes ofrecen al viajero. En los últimos diez años, Sevilla "ha pasado de ser una urbe congestionada por el tráfico y dormida en sus laureles históricos a una ciudad llena de bicicletas y tranvías, ávida de revigorizar su pasado artístico", escribe la publicación.

En 2018, además de ser sede de los Premios del Cine Europeo y escenario de la serie "Juego de Tronos", seguirán abiertas varias de las exposiciones organizadas por el IV centenario del pintor barroco Murillo. Tras la capital andaluza figuran la estadounidense Detroit, que "hierve de ideas"; la australiana Canberra o la alemana Hamburgo, con su recién estrenada Filarmónica del Elba. En octava posición figura San Juan de Puerto Rico, donde el pasado colonial "se mezcla con una emergente urbanidad moderna", y le sigue como novena la mexicana Guanajuato, con su colorido paisaje urbano.

En el "Best in Travel" dedicado a los diez mejores países, Chile destaca por ofrecer una geografía de contrastes, con nuevos vuelos directos desde Londres que permitirán al visitante disfrutar de las celebraciones del bicentenario de su independencia. Le siguen la moderna Corea del Sur y Portugal, del que Lonely Planet destaca la "expectación culinaria" que está generando.

Entre las regiones más atractivas, lideradas por la norirlandesa Belfast y la costa del Causeway, la guía más utilizada por mochileros destaca en novena posición la brasileña Bahía, "paraíso tropical de playas de arena blanca y aguas cerúleas", seguida del dominicano Parque Nacional de los Haitises, un kilométrico mosaico de "de islotes escarpados, canales cerúleos y bosques verdes" que parece "extraído de la Prehistoria".

Por último, en relación calidad-precio la palma se la lleva la capital estonia, Tallin; pero en segundo lugar destaca la isla española de Lanzarote, en el archipiélago canario, con un paisaje casi lunar que ofrece "algo más que el típico destino de playa". La espectacular ubicación de La Paz sitúa a la capital boliviana en cuarta posición mientras que el octavo lugar es para la península mexicana de Baja California, sobre todo viajando desde Estados Unidos.

Como indicó la editorial Planeta en un comunicado, la elección de los destinos de esta selección anual es un "proceso meditado": a partir de las sugerencias de expertos y viajeros, un equipo de expertos crea una lista de finalistas con criterios como "el interés actual de cada destino, la expectación que genera y el factor sorpresa".

Además, los seleccionados en las listas deben cumplir otros requisitos específicos como la celebración de un evento especial, que hayan sido injustamente ignorados o que deban visitarse antes de ser destino de masas. El ranking "Best in Travel 2018" de Lonely Planet -cuya sede se encuentra en la ciudad australiana de Melbourne- presenta además cinco tendencias de viajes a tener en cuenta para el próximo año, como los destinos maratonianos, los viajes vegetarianos y veganos, y las islas privadas, entre otras. Los expertos de la publicación también seleccionan los diez mejores viajes culturales en familia, las mejores novedades y los mejores alojamientos. (dpa)





¿Te gustó la nota?