Se viene la Cayman Cookout

El Departamento de Turismo de las Islas Caimán anunció que las islas se convertirán, una vez más, en el epicentro culinario del Caribe cuando sean la sede de Cayman Cookout del 16 al 21 de enero de 2019. Creado y presentado por el chef Eric Ripert —maestro de comidas con mariscos y copropietario de Le Bernardin, en la ciudad de Nueva York, y Blue by Eric Ripert, en The Ritz-Carlton, Gran Caimán—, el Cayman Cookout 2019 contará con la presencia de Ripert, a quien se unirá una lista impresionante de estrellas culinarias reconocidas mundialmente, entre ellos, José Andrés, Andrew Zimmern, Emeril Lagasse, Yannick Alleno, Dominique Crenn, Amanda Cohen, Emma Bengtsson y Nancy Silverton. Cayman Cookout, auspiciado por The Ritz Carlton, Grand Cayman, en asociación con el Departamento de Turismo de las Islas Caimán, espera dar la bienvenida a los visitantes y amantes de la comida de Argentina. El festival reúne a talentosos chefs, expertos en vinos y licores, e influencers culinarios en una de las celebraciones más prestigiosas de alimentos y vinos del mundo. Los asistentes a este festival interactivo exclusivo disfrutarán de demostraciones culinarias dinámicas, cenas y degustaciones exclusivas, emocionantes excursiones locales y experiencias epicúreas únicas, todo presentado con un sentido de elegancia al descubierto. La programación de celebraciones y eventos íntimos permite interactuar y conocer como nunca antes a algunos de los chefs más famosos y queridos del mundo, y degustar comidas inolvidables en uno de los destinos más exclusivos del Caribe. Tendrá lugar en la Seven Mile Beach, en el lujoso Ritz-Carlton, Grand Cayman. La edición de Cayman Cookout 2019 será especial, dado que The Ritz Carlton, Grand Cayman, acaba de ser nombrado como uno de los hoteles más lujosos del mundo por Forbes Travel Guide.