Relax y diversión junto al río Uruguay

Las reuniones históricas de los vecinos del pueblo que se hacían en alguna esquina se han trasladado, mate en mano, al interior del complejo termal. Hay quienes hasta han cambiado la sagrada hora de la siesta por el agua caliente. El agua termal, por qué no decirlo, se ha encargado en poco tiempo en cambiar hábitos y costumbres.

Inauguradas en 1995, las termas de Federación son la primera perforación termal de la mesopotamia argentina. Sus aguas surgen desde una profundidad de 1.260 metros y pertenecen al “Acuífero Tacuarembó” o “Acuífero Guaraní”, del que también se nutren las termas del vecino país Uruguay y las del sur de Brasil.

El Complejo Termal Federación se nutre de esta agua potable y cristalina y cuenta con 450.000 litros que fluyen a 43ºC de temperatura constante, con una presión de casi 6 kilogramos por centímetro cuadrado.

El Complejo Termal, rodeado por algunos hoteles de importante nivel al igual que por modernas y equipadas cabañas, se ubica dentro de la planta urbana de la ciudad, a pocas cuadras del centro comercial y a orillas del lago Salto Grande.

Piletas cubiertas y al aire libre

Una hermosa pileta cubierta, donde el agua se encuentra a una temperatura de 41º C, se encargó de ser protagonista durante los crudos días del invierno, aunque en esta zona litoraleña las temperaturas muy pocas veces son menores a los 10º C. Esta piscina se ubica en el sector pasivo del complejo (donde no se puede nadar) y es la elegida por las personas de mayor edad que gustan de la tranquilidad y del descanso.

Existe también una pileta recreativa semi-olímpica de cuatrocientos metros, con aguas de 37º C de temperatura y una excelente profundidad para practicar natación. En ella en épocas de calor se alivia la temperatura del agua con agua fría, con lo cual el uso se hace más placentero.

Y hay piletas que no alcanzan el metro de profundidad, para los más pequeños. Estas sirven para que los chicos se diviertan y que los padres se sientan seguros. Aun así, un excelente servicio de guardavidas se encarga de controlar todas las piletas del complejo, tanto las de los más chicos como las de los adultos.

En las termas de Federación se encuentra un espacio especialmente acondicionado para personas con capacidades diferentes, donde una rampa de ingreso y una escalera con barandas metálicas se encargan de llevar al bañista hasta el agua termal de la manera más natural posible.

Las propiedades de las aguas termales son muchas: se encargan de aumentar las defensas del organismo, depurar nuestro sistema circulatorio, reactivar el metabolismo y reeducar el sistema termorregulador. Además de tener un efecto revitalizador sobre las células y tejidos de nuestro cuerpo, dan buen resultado por sus propiedades analgésicas y antiespasmódicas; son el sedante ideal para la regulación del sistema nervioso.

El turismo termal ha dejado de ser un atractivo exclusivo de los mayores para convertirse en un placer de todas las edades. Tratamientos extras, sumados al uso del spa y masajes terapéuticos, han logrado posicionar al país en el primer puesto en lo que a turismo termal se refiere.

Consultas sobre horarios o precios de las termas para la temporada 2017, contactar a: Termas de Federación Avebida Entre Ríos S/Nº Teléfono: (03456) 481903 - e-mail Federación, Entre Ríos.