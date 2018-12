Reformas en el Ritz Lagoa da Anta

El nordeste brasileño no sólo sorprende a los turistas con sus paradisiacas playas de aguas cristalinas, si no que los esperan con nuevas propuestas y novedades. Es así, que el hotel Ritz Lagoa da Anta, se prepara para la llegada de miles de turistas, invirtiendo más de 1,2 millón de reales en instalaciones de primer nivel. Buscando innovar y garantizar una estadía soñada, la inversión fue destinada a la modernización de toda el área de amenities, que incluye una inmensa piscina, sauna, gimnasio, juegos infantiles y un moderno bar, para que los huéspedes se deleiten con distintos tragos exóticos a orillas del agua. Otras de las reformas que se están llevando a cabo, es la cancha de tenis junto con la construcción de un sport bar. De acuerdo con Pietro Coelho, director de los hoteles, estas dos acciones se encuentran próximas a finalizar. Además, otra importante novedad es la actualización de su programación de actividades para las vacaciones de verano. Entre ellas, se destaca su after office, donde cada viernes de 17.00 a 19.30, el hotel ofrecerá el happy hour "Rock and Ritz", donde habrá música en vivo en el lobby bar y será abierto al público en general. Otra de sus propuestas, es el evento "Sax in the Ritz", los días sábados de 12.00 a 15.00, donde tocará un DJ y un saxofonista en el área renovada de la piscina. La nueva programación comenzará en enero. "El índice de satisfacción de los huéspedes supera el 95 por ciento. Sin embargo, algunos lamentaban que el hotel no tuviera suficiente entretenimiento. La satisfacción de esta demanda de nuestros huéspedes fue el incentivo para completar la oferta recreativa", finaliza el director.