Psicología del turista: ¿por qué viajamos?

Aquí nos desviamos del por qué al qué es viajar. Y entonces entendemos que no hace falta cruzar el planeta, ni escalar los Andes, ni navegar grandes mares. Tampoco el secreto del viaje está puesto en descubrir países o culturas que hablen otro idioma. No es eso. El viaje comienza cuando entramos en un mundo desconocido para nosotros. En ese lugar que no es nuestro lugar. Podemos viajar 100 o 10.000 kilómetros.