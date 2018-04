Paseos para descubrir Miami

Con parques y espacios verdes por todo el Gran Miami, es fácil escaparse al paisaje tropical del sur de La Florida. Fairchild Tropical Botanic Gardenen Coral Gables, por ejemplo, ofrece casi cinco kilómetros de senderos serpenteantes en medio de plantas tropicales exóticas. Si prefieren excursiones por la naturaleza y caminatas para observar mariposas pueden hacerlo en el parque Deering Estate en Cutler, o bien, pueden apelar al romance del Renacimiento con un paseo a través de las cuatro hectáreas de jardines en Vizcaya, una mansión con vista a la bahía repleta de tesoros decorativos del Viejo Mundo, especialmente romántica a luz de la luna.

Tanto Fairchild Tropical Botanic Garden como Deering Estate ofrecen también la opción de disfrutar de una rica comida al aire libre con un picnic, las parejas se pueden sentar debajo de la sombra de sus árboles, rodeados de los paisajes llenos de plantas y deleitarse con el aroma de las flores del predio, las cuales resultan ser uno de los principales ingredientes del perfume Channel Nº 5. Para aquellas personas que prefieren realizar un picnic en la ciudad, Miami ofrece la opción de hacerlo en el New World Symphony Center, que ocasionalmente ofrece conciertos sinfónicos en su parque exterior que pueden apreciarse en su gigante pantalla de proyección.

La ciudad es aún más mágica si se observa desde arriba, ¿y qué mejor lugar para disfrutar de la vista que desde las terrazas? EnArea 31 de The Epic Hotel & Residences, se puede disfrutar de una cena o cócteles al aire libre en la terraza junto a la piscina del piso 16, con una vista imponente de Biscayne Bay, Miami River y las construcciones de la ciudad.

Si es la luna la opción más romántica que encuentran en Miami, pueden seguir admirándola en pareja haciendo un viaje en canoa o kayak a lo largo del Coral Gables Waterway, por el histórico Oleta River o a través de los ocultos canales navegables de Key Biscayne. También pueden aprovechar las opciones de algunos hoteles de tomar clases de yoga a la luz de la luna.

Otro dato interesante es que el primer viernes de cada mes, el Museo de Ciencias de Miami abre su observatorio para quienes quieran vivir una experiencia única, observando a través de dos potentes telescopios Meade los planetas y objetos en el espacio profundo como galaxias, nebulosas y estrellas dobles. Esta actividad sirve como recordatorio de que el universo es eterno.

Vida salvaje

Si se busca una experiencia más privada, naturalista y aventurera recorran el "Río de pasto" en Everglades National Park, al sur de La Florida, donde solo serán los visitantes y miles de pájaros y cocodrilos. Pueden tomar los recorridos en tranvía y barco, que son narrados por naturalistas entrenados que los llevarán hasta el corazón del parque o pueden optar por canotaje y excursiones en kayak y apreciar el atardecer en este hermoso lugar.

Miami ofrece una amplia variedad de artes escénicas pero la "diva" de todas ellas es el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, en donde se realizan impresionantes shows por el Florida Grand Opera y el Ballet de la Ciudad de Miami.

Degustación de vinos tropicalesAunque Miami es más conocida por sus fabulosos cocktails en los clubes nocturnos, hay una vinería en la región que además se encuentra en el mayor extremo sur del país. Schnebly Redland?s Winery & Brewery en la región agrícola está llamando la atención con sus vinos innovadores y cervezas artesanales de frutas tropicales únicas en el sur de La Florida. Una gema escondida para los amantes del vino que están buscando probarlo en una nueva frontera. Disfruten de mezclas e infusiones únicas mientras escuchan bandas locales en un exuberante ambiente tropical.