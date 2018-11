Para tener en cuenta el próximo fin de semana largo

Se aproxima otro fin de semana y por qué no pensar en alguna escapadita y aprovechar de los días no laborables, salir un poco de la rutina, cambiar de aire y disfrutar de algún lugar recomendado. Para que no te mates pensando, en Turismocity te facilitamos tres posibles opciones para aprovechar de unos días afuera. Nunca esta demás escaparle a la rutina.

Una buena opción puede ser algún lugar de la Costa Atlántica, con varias actividades como caminar por la playa, andar en cuatriciclo, visitar el centro, comer rabas, tomar un cafecito con un rico alfajor artesanal, hacer un picnic con unos ricos y calentitos mates con churros. Ejemplos de buenos lugares para ir en la costa son Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Pinamar, Mar del Plata, San Clemente del Tuyú (acá hay termas súper aprovechables para invierno), entre otros.

La vedette argentina sin dudas es Iguazú gracias a las maravillosas Cataratas que imponen un escenario natural de paisajes y vistas que asombran a cualquiera. Sin mencionar las aventuras y lo agradable del clima en invierno. La temperatura suele rondar entre los 15C y 28C, por lo tanto, es una buena opción a tener en cuenta para escaparse del crudo invierno que atormenta en otras ciudades argentinas. Por lo general, con tres días es suficiente para conocer lo mejor de las cataratas. ¿Sabes qué más es positivo de este destino? Que siempre se consiguen buenos precios en vuelos.

Para aquellos que les guste hacer actividades de trekking, tener vistas hermosas y conocer una ciudad con una arquitectura colonial, típica de la España Antigua, Salta (la linda). Tiene buenas opciones de museos en su centro cívico y ¿qué decir de las noches? Vivir una peña con la comida típica y bien caserita es una de las mejores experiencias para disfrutar allí. ¿Qué hay que probar? Tamales, la verdadera humita y las empanadas salteñas.