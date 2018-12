Opciones culinarias para todos los paladares en Bahamas

Atlantis Paradise Island cuenta con más de 40 opciones de restaurantes que se han actualizado con comida autóctona y sabores típicos

Atlantis Paradise Island, el exuberante centro turístico costero ubicado en Paradise Island en Las Bahamas, presenta sus más de 40 bares y restaurantes totalmente renovados, con gastronomía de la más alta calidad para todos los gustos. Sólo un resort como Atlantis puede tener opciones culinarias tan variadas como para deleitar a todos los paladares.

Atlantis ofrece de todo. Se puede comer un bocado al lado de la piscina, disfrutar de platos creativos de las Bahamas, buffets interminables, cenas frente a la playa o comidas de estilo familiar. Varios de los restaurantes han actualizado los menús, aplicando conceptos de comida autóctona y agregando especies marinas típicas del lugar.

Variedad de cocinas exquisitas

Sofisticados mariscos, innovador sushi y exquisiteces de todo el mundo: las exquisitas comidas ofrecidas en Paradise Island son tan increíblemente variadas, emocionantes y polifacéticas como el complejo turístico en sí. Atlantis ofrece numerosas opciones de comidas elegantes, desde la tradicional comida francesa hasta la fusión asiática.

Entre los restaurantes de lujo se encuentran los restaurantes de célebres chefs como el recientemente inaugurado Fish, de José Andrés, con los mariscos más frescos de las Bahamas; Nobu, la nueva tendencia de la cocina japonesa por Nobu Matsuhisa, combinando ingredientes y técnicas de la isla con técnicas culinarias internacionales; Café Martinique, de Jean-Georges Vongerichten; y Olives, de Todd English, con gastronomía mediterránea. Completan la lista los restaurantes Chop Stix, Bahamian Club, Casa D"Angelo y Seafire Steakhouse.

Restaurantes informales

Muchas experiencias gastronómicas informales en Atlantis ofrecen vistas impresionantes del paisaje acuático, lagunas, piscinas y el mar. Entre los restaurantes informales se encuentra Sip Sip, de la reconocida chef Julie Lightbourn, que trae su menú del "Caribterráneo" al área de las piscinas. También Mosaic, otro de influencias mediterráneas con puestos de cocina en vivo.

En La Marina, Frankie Gone Bananas, The Point, el lugar perfecto para la puesta de Sol, Murray's Deli con una decoración de los años 50, Pirate Republic, cervecería artesanal junto con charlas sobre la historia de los piratas en las islas, entre otros. Poseidon's Table, buffet y Lagoon Bar & Grill, son otras opciones de restaurantes informales. Además, los más familiares tales como Carmine's, de Nueva York, Virgil's BBQ y The Village Burger Sack.

Cafés y comidas rápidas

Los vacacionistas de Paradise Island que quieran un bocado rápido pueden disfrutar de los platos favoritos típicamente estadounidenses, tales como hamburguesas jugosas, batidos hechos a mano y malteadas. La pizzería Atlantis Marina Pizzeria ofrece las pizzas tradicionales con sus aderezos favoritos y algunos otros nuevos inspirados en Las Bahamas.

Popular entre muchos residentes de Estados Unidos, Starbucks ofrece su emblemático menú e incorpora ingredientes bahameños locales para las nuevas delicias favoritas. Otros de los más concurridos entre las casi 20 opciones, Sun & Ice, una nueva experiencia de helado y Shark Bites, de comidas al aire libre en el área de Aquaventure.

Restaurantes al aire libre

Para aquellos que buscan disfrutar de las impresionantes vistas del paisaje acuático, lagunas, la piscina y el mar. o simplemente quieren aprovechar el clima perfecto mientras prueban los sabores de Atlantis, los comedores al aire libre están disponibles con una variedad de opciones de comida incluyendo selecciones ligeras, hasta los favoritos de chefs famosos.

Bares y lounges

Los bares completamente abastecidos ofrecen martinis especiales, servicios de botella VIP y extensas listas de vinos, además de lugares para disfrutar los sonidos de un DJ en vivo, saborear un whisky de una sola malta o compartir una íntima bebida antes de acostarse. Los más elegidos por los huéspedes son Moon Bar, Aura Nightclub, Dragon's y the Beach Bar.

Planes de comidas

Los planes de comidas son la manera perfecta de obtener el máximo valor mientras se explora la amplia gama de opciones de restaurantes durante la estadía. Para el desayuno completo y la cena en algunos de los restaurantes más populares, se puede elegir el plan adecuado para cada uno.

Los planes disponibles para los huéspedes son el Plan de Comidas Casual (desayuno completo y cena de dos platos todas las noches, eligiendo entre más de 10 restaurantes) y Plan de Comidas Gourmet (desayuno completo y cena de tres platos, de entre más de 16 restaurantes, incluidos los de reconocidos chefs).

Reconocido como la distintiva meca para el entretenimiento familiar y por sus despampanantes playas, Atlantis es el destino por excelencia para las vacaciones en familia, donde la diversión, la educación y la cultura se unen. Para más información: MCW Argentina teléfono 011 - 43281930; mail: mercedes@mcwargentina.com