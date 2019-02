Nuevo hotel de Innside by Meliá

Meliá Hotels International anunció que el Tryp Lima Miraflores ha completado el rebranding al Innside Miraflores, sumándose a la cartera de hoteles Innside by Meliá. La propiedad ha sido renovada para modernizar sus instalaciones y atributos al nivel de los estándares recientemente renovados que se esperan de la marca Innside by Meliá. El Innside Lima Miraflores ya está abierto tanto a los visitantes de Lima como al público local, convirtiéndose en la segunda propiedad Innside en América, junto con el Innside New York NoMad. Innside by Meliá actualmente opera 21 propiedades en seis países. La rediseñada propiedad presenta 140 habitaciones, un restaurante exclusivo, centro de negocios, gimnasio abierto las 24 horas, pileta chic, y bar en la terraza (rooftop bar). El hotel está muy bien ubicado en el distrito de Miraflores, a un paso de los mejores lugares para disfrutar de variadas comidas, culturas y entretenimientos.