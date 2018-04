Nuevo eslabón de la cadena Ker

La cadena Ker hoy ofrece tres hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y celebra la cuenta regresiva a una próxima apertura a fines de 2018 en la zona de San Telmo, lindante a Puerto Madero. La cuarta y nueva opción en Capital Federal promete 132 habitaciones totalmente equipadas, Health Club con piscina y gimnasio, salones para eventos corporativos y sociales y estacionamiento propio privado. Ker Hoteles se caracteriza por conservar en su personalidad tintes propios a la visión de sus fundadores al buscar transmitir a cada uno de sus huéspedes comodidad y "sensación de hogar" combinado de forma equilibrada con el afán por actualizarse constantemente y estar al pie de la vanguardia. Al ubicarse en zonas estratégicas cercanas a los puntos turísticos más relevantes de la ciudad de Buenos Aires, el portfolio de Ker Hoteles incluye opciones tanto para el segmento Tour And Travel, como también para el segmento Corporate, ofreciendo facilidad de accesos, instalaciones versátiles para adaptarse a los requerimientos más exigentes y todo tipo de servicios y comodidades propias a las necesidades de este público. Ker Belgrano Apart Hotel & Spa fue el primer proyecto impulsor de la cadena, nacido como un pequeño y acogedor hotel en el barrio de Belgrano, hoy ha llegado a convierte en emblema de la zona. Ker Recoleta Hotel & Spa ofrece 92 habitaciones y suites, combinando diseño, calidez, tecnología y confort. Gracias a su estratégica ubicación, a pasos del epicentro financiero y comercial de Capital, resulta ideal para aquellos que viajan a Buenos Aires por negocios. Ker Urquiza Hotel & Suites tiene todos los servicios para una estadía relajada y placentera se conjugan en 50 confortables habitaciones minuciosamente pensadas para que el huésped sólo tenga que pensar en disfrutar. Contacto Ker Belgrano Apart Hotel & SPA. Vuelta de Obligado 2727, Buenos Aires (54 11) 4789 9383. Ker Recoleta Hotel & SPA, Marcelo T. de Alvear 1368, Buenos Aires. (54 11) 5277 4600. Ker Urquiza Hotel & Suites. Diaz Colodrero 2513, Buenos Aires (54 11) 5353-9232 / 5353-9233. http://www.kerhoteles.com.ar/