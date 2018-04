Nuevo complejo de Luxury Collection

Bethesda-The Luxury Collection Hotels & Resorts anunció la apertura del primer hotel de la marca en Baja California Sur con la llegada de Solaz Resort Los Cabos, a Luxury Collection Resort, en junio de 2018. Operado por la compañía Quinta del Golfo de Cortéz (QGC), Solaz Resort es un oasis frente al mar que ofrece instalaciones de lujo con 128 habitaciones y 21 extravagantes residencias. Ubicado en 14 hectáreas con vistas al Mar de Cortés, Solaz Resort destaca la impresionante expansión de The Luxury Collection en México, donde la marca presume un portafolio total de siete hoteles que se extienden por Baja California Sur, Campeche, la Ciudad de México y Yucatán. "El debut de Solaz Resort marca el séptimo hotel de The Luxury Collection en México; un importante hito para la marca mientras seguimos mostrando nuestro compromiso de ampliar nuestra huella en este extraordinario destino", dijo Mitzi Gaskins, Líder Global de Marca de The Luxury Collection. "Solaz Resort ofrecerá a los exploradores mundiales una nueva puerta de entrada a la península de Baja California y ofrecerá una experiencia de viaje sin igual, característica de The Luxury Collection". Las sofisticadas, modernas y espaciosas habitaciones, las residencias, el spa y el centro de bienestar, además de su excelente gastronomía atraerán a Solaz Resort a parejas, familias y viajeros exigentes.

