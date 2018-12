Nuevo centro de tenis Rafa Nadal

Decidido a agigantar su proyecto, el tenista Rafael Nadal se acercó a Palladium Hotel Group y juntos diseñaron lo que ya es el primer Rafa Nadal Tennis Centre del mundo en el nuevo hotel de la cadena en Costa Mujeres, México. El anuncio fue realizado en el marco del segundo aniversario del Rafa Nadal Academy by Movistar, ubicada en Manacor, ciudad natal del deportista. El centro deportivo forma parte del nuevo resort de la cadena ubicado al noroeste de la península de Yucatán, a 20 minutos del aeropuerto internacional de Cancún y formado por dos establecimientos cinco estrellas: Grand Palladium Costa Mujeres Resort & SPA, dirigido a familias, y TRS Coral Hotel, miembro de The Leading Hotels of the World, de perfil sólo para adultos. Según palabras de Rafa Nadal: "Uno de los objetivos que siempre hemos tenido es la expansión. A nosotros nos llena de satisfacción poder anunciar la primera expansión fuera de Manacor, que siempre tuvimos claro que tenía que ser el punto de partida porque es donde yo vivo y sentimentalmente sabíamos que teníamos que hacer la academia aquí, pero esto no nos priva de crecer y expandirnos por el mundo, y la primera expansión va a ser en México en Costa Mujeres y, para nosotros, es una gran motivación y una gran oportunidad". "La alianza con Rafa Nadal Academy by Movistar supone un orgullo para Palladium Hotel Group, ya que nos va a permitir ofrecer tanto a visitantes como a habitantes de la zona unos servicios deportivos de primer nivel, que encajan a la perfección con los valores que siguen todos nuestros productos, como lo son la alta calidad y el estilo de vida saludable", señaló Abel Matutes Prats, CEO de Palladium Hotel Group. Con la apertura de Rafa Nadal Tennis Centre Costa Mujeres el concepto de Rafa Nadal Academy by Movistar cruza fronteras por primera vez, y lo hace acompañado por una de las principales cadenas hoteleras españolas, Palladium Hotel Group. Rafa Nadal Tennis Centre constituye una nueva línea de centros deportivos inspirados en la metodología de entrenamiento que representan a Rafa Nadal Academy by Movistar en Mallorca.

