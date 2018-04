Mucho más que placer al paladar

Toda la moda. El centro comercial Jockey Plaza es uno de los más grandes del país y en el se pueden encontrar las marcas más reconocidas a nivel mundial.

Sofisticada y chispeante al mismo tiempo, la capital de Perú hoy ofrece múltiples opciones para los turistas que gustan de comprar en sus viajes. Desde barrios consagrados a la moda donde abundan tiendas de diseño, vestuario y artesanías, hasta mercados tradicionales donde es posible probar los productos más emblemáticos del país, ésta es una guía para llevarse lo mejor de Lima.

La capital peruana, reconocida por ser una de las más pintorescas del continente y por su reconocimiento como el centro gastronómico del país, hoy cuenta con varios atractivos además de sus imperdibles ceviches y sus lomos saltados. La capital peruana es hoy una ciudad vibrante y cosmopolita, un excelente destino para ir de compras, con opciones que van desde exclusivas tiendas de diseño hasta hermosas artesanías.

Tour de compras

Quienes visitan Lima, tienen la posibilidad de recorrer diferentes polos comerciales, dependiendo de su interés a la hora de comprar y hacer su experiencia limeña única. Quienes están buscando artesanía peruana, Miraflores es la zona por visitar, donde los textiles y el arte autóctono se exponen con gran lujo.

La avenida Larco ofrece adornos de oro, plata y alpaca. En el parque Kennedy existe un mercado artesanal que se abre diariamente a partir de la tarde-noche, donde se exponen pinturas nativas y joyería. Sobre la avenida Petit Thouars también se encuentra uno de los mercados de artesanías más grandes y más recomendados en TripAdvisor de la ciudad: Mercados Incas.

Los artículos más actuales y sofisticados se encuentran en los dos centros comerciales principales: Jockey Plaza, de los más grandes del país, y el emblemático Larcomar, que se encuentra frente al mar.

Moda y lujo

Al ser una ciudad cosmopolita, con varios barrios de vanguardia y locales de diseño, Lima cuenta con sucursales de las principales marcas de lujo y moda del mundo: lujosas joyerías, boutiques destacadas y ateliers de diseñadores nacionales e internacionales que se ubican en su mayoría en el Jockey Plaza.

Lima ha empezado a tener su propio lugar en el mundo de la moda, con eventos como el Perú Moda y el Lima Fashion Week (LIFWeek), lo que ubica a la ciudad en el centro del mapa del diseño de indumentaria y demás. Versace, Givenchy y Chanel están presentes en Lima como no lo están en otras ciudades del continente. La presencia de estas reconocidas casas hace que no sea necesario ir a la Fifth Avenue o a Rodeo Drive para tener acceso a sus carteras, perfumes y vestidos.

En el Jockey Plaza la casa Armani se hace presente, con un local Emporio y uno de Exchange y otro de Collection. En Lima se encuentra una de las sólo cinco tiendas Chanel de Latinoamérica, ofreciendo toda su variedad de vestidos, bolsos y perfumes -donde se destaca el Chanel N 5, el perfume más vendido de la historia-.

Carolina Herrera también está presente en Lima, habiendo inaugurado su local en 2011 para así compartir con locales y turistas sus estampados ya conocidos mundialmente. La tienda Givenchy también se encuentra ubicada en el Jockey Plaza, apuntando sus productos al target masculino. Las marcas estadounidenses como GAP y Banana Republic también se pueden visitar en Lima.

A su vez, apasionados de las técnicas ancestrales y de los tejidos artesanales, los creativos limeños se están animando la escena desde las "boutiques" del barrio de Barranco y los discretos, casi escondidos, espacios de Miraflores. Este es el caso de por ejemplo, Chiara y Giuliana Macchiavello, quienes se inspiran en los paisajes peruanos y en su gente para desarrollar una firma "dedicada a diseñar y comprometida con su herencia".

Giuliana trabaja tejidos de algodón orgánico y pima y de alpaca baby. Las artesanas andinas imprimen sus diseños a las telas, que luego se convierten en largos abrigos y ponchos a medida. Desde su lanzamiento en 2013, las hermanas no han parado de mostrar sus colecciones en Europa y Estados Unidos, así como en la Lima Fashion Week. Claudia Bertolero, Fatima Arrieta, Gleny Castro, Jose Miguel Valdivia, entre otros completan la lista de diseñadores con ateliers boutique de la ciudad.

Moda Low Cost

Lima cuenta además con las famosas tiendas departamentales, conocidas como las "low cost" de la moda, ofreciendo el concepto de multimarca a precios accesibles: Falabella, H&M, Ripley, Casa Ideas, Zara, Forever 21 (con dos tiendas, una de ellas en el Centro Comercial Real Plaza Salaverry) y Payless.

Las marcas internacionales se unen a su vez año tras año a temporadas de promociones como "Día de Shopping" y "Black Friday", otorgando descuentos de hasta 40%. La variedad en gastronomía y compras es lo que hoy ofrece Lima, con productos a precios accesibles y con opciones para todos los gustos y presupuestos, siendo un imposible el no llevarse un gran recuerdo de esta ciudad que es el corazón del Perú.

